吳宗憲宣布演唱會加場 保證全世界最好笑

記者王丹荷／綜合報導

「綜藝天王」吳宗憲宣布將於3月29日在台北國際會議中心舉辦「吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」，門票日前開賣不到2小時就售罄，今（4）日舉辦記者會霸氣宣布將在28日加場開唱，保證將是全世界最好笑的演唱會；談及嘉賓，吳宗憲透露希望邀請合唱〈窗外〉的Joann、〈屋頂〉的温嵐。

談及日前過逝的好友「小胖老師」袁惟仁，吳宗憲透露自從小胖老師中風開始，他與黃韻玲、張宇、巫啟賢、莫凡、游鴻明等一票好友有個群組，分工協助照顧家屬，每年固定匯款，有共同基金資助，心疼袁惟仁的姊姊與家人很辛苦，藝能界大家互相幫忙，自己最後1次匯款金額較多，因為接下來沒有時間怕忘記，沒想到發生了不幸的事情，「希望他一路好走。」；吳宗憲也提及小胖老師生前製作的最後一張唱片是自己的作品，其中一首〈一路小心〉就是由方文山與周杰倫創作。

資深藝人曹西平日前離世，吳宗憲透露自己沒有出席告別式，不過在前幾天已前往靈堂致意，「跟曹大哥聊了40分鐘，跟現場好友們聊天聊到吵到隔壁」，沒想到笑著笑著、「怎麼我也笑到流淚了。」吳宗憲演唱會主辦方葛兆恩（寶弟）透露，曹西平過世噩耗曝光後，吳宗憲立刻在演唱會群組提議，將於演唱會致敬曹西平；話一出口吳宗憲忍不住虧他：「你是主辦單位，怎麼把彩蛋講出來？」

吳宗憲演唱會宣布加場。（東西文娛、星樂全球提供）

鹿希派（左起）、吳宗憲、寶弟出席吳宗憲演唱會加場記者會。（東西文娛、星樂全球提供）