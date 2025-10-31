吳宗憲宣布澳門開唱 驚喜邀寶弟、康康重現「三大難高音」
本土天王吳宗憲相隔6年終於要再開演唱會，宣布將於12月27日在澳門「倫敦人綜藝館」舉辦「吳宗憲JACKY WU《2025臭男人 演唱會》」，這次演唱會名為「臭男人」，吳宗憲說：「『臭』這個字，字體拆解開來，就是有一點自大，意謂上了年紀的男人，就只剩一張嘴，同時感嘆歲月，也調侃自己。」
吳宗憲揚言演唱會要給所有粉絲滿到溢出來的好康，除了邀請好友康康擔任嘉賓外，搞笑開講的橋段肯定也少不了，吳宗憲說：「邀請康康的原因，就是因為當年和高大哥（高凌風），我們三個人就是『三大難高音』，高大哥已成絕響，期待再把寶弟（高凌風兒子葛兆恩）加進來，算是克紹箕裘，真是昔人已乘黃鶴去，此地空留黃鶴樓。」除了康康與寶弟外，吳宗憲也透露，還有一位暫時保密的「天后級」歌手也會登台與吳宗憲飆唱。
至於何時回到台灣開唱？吳宗憲說：「就讓我安心的離開吧！現在每唱一場，都隨時有可能成為絕響，偶爾的大型商演或海外演唱會，我就開心的唱一下。因為真的很忙，總之還是要看看時機才能有下一步。」埋下伏筆。
其他人也在看
慧榮估第4季營收看增10% 獲利可望同步成長
（中央社記者張建中新竹31日電）記憶體控制晶片廠慧榮預期，第4季營收與獲利可望持續成長，季營收將達2.54億至2.66億美元，季增5%至10%。中央社 ・ 6 小時前
川習會與光復鄉的啟示：中國買得起美豆，買不起兩岸的和平統一嗎？／游智彬
游智彬（新黨副秘書長） 「川習會」不只是兩個大國的角力，更是一場關乎人類命運的對話。川普高喊「讓美國再次偉大」台灣好報 ・ 7 小時前
被控與張晉源多次去香港！黃國昌駁被拒入境：中午前不道歉就提告
《鏡報》報導，民眾黨主席黃國昌2021年與前永豐銀總經理張晉源，曾多次一起前往香港，遭質疑與凱思國際金流有關，其「狗仔團」更被指出，挨告的狗仔被約談時，刻意淡化黃國昌的角色，還把責任都推給2022年一月底加入的林姓攝影記者。黃國昌今（31）日受訪時強調，自己2014年雨傘運動、2016年申請過港簽都未通過，怎麼會去香港？他也表示，若媒體中午前不道歉更正，他一定訴追法律責任。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
遭控多次前往香港！黃國昌駁斥「早被拒絕入境」 要求今中午前道歉
民眾黨主席黃國昌「養狗仔」跟拍政敵、養駭客竊個資風波延燒，《鏡報》今（10/31）天再揭露，黃國昌與前永豐銀總經理張晉源在2021年前後曾多次一起前往香港，可能跟聘用狗仔隊的「凱思國際」金流有關係。對此，黃國昌駁斥，表示自己在2014年、2016年都曾經申請入境香港，不過皆被拒絕，後來就沒再申請，要怎麼在2021年前後去香港？他表示，要求《鏡報》今天中午12點前公開道歉，否則一定依法訴追責任。太報 ・ 7 小時前
傳赴港和狗仔金流有關? 黃國昌:請媒體中午前更正道歉
政治中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌再被媒體揭露，傳出2021年前後，黃國昌及前永豐銀總經理張晉源曾多次一起前往香港，可能和支付狗仔薪水的凱思國際金流有關，另外檢調已經著手偵辦，約談多名的狗仔成員，但大家疑似都將指揮角色推給一名林姓攝影，面對提問黃國昌回應，要求媒體在中午前立即更正，公開道歉，否則依法訴追責任。民視 ・ 53 分鐘前
批三立電視毒害人心、毀人家庭遭告 檢偵結不起訴名嘴朱凱翔
今年5月6日8時許，朱凱翔邀請李孝亮擔任其YOUTUBE頻道「不演了新聞台」中節目「誰來早餐」的嘉賓，並進行節目直播。直播中，朱凱翔批評「三立毀人家庭」、「這個毒害人心的程度，不下於詐騙集團」、「三立的好朋友們，如果良心未泯的，放下屠刀立地成佛OK？」等語，一旁的李...CTWANT ・ 8 小時前
川習會後美中貿易戰降溫 專家：關鍵問題未解
（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）美國總統川普與中國國家主席習近平會談，達成若干共識；國際媒體分析，這顯示貿易戰的局勢暫時緩和下來，但造成兩國緊張的根本問題仍然未解。中央社 ・ 10 小時前
陳昇以軍樂隊為傲 跨年演唱會今啟售
陳昇29日舉辦「我不是搖滾歌手」演唱會記者會，宣布將於12月31日在台北國際會議中心舉辦第31次跨年演唱會。近來許多藝人閃兵，陳昇分享自己20歲就去當兵，在軍樂隊學會吹伸縮喇叭一生受用，直呼當兵「是一種很臭屁的驕傲」！中時新聞網 ・ 1 天前
習近平APEC演說籲供應鏈暢通 「拉手非鬆手、延鏈非斷鏈」
大陸國家主席習近平今出席APEC會議發表演說表示，各方應共同維護多邊貿易體制，營造開放經濟環境，並維護產業鏈與供應鏈穩定暢通，他呼籲各國「拉手而不是鬆手、延鏈而不是斷鏈」。中天新聞網 ・ 6 小時前
川普下令恢復核試 紐時：中國重啟新疆核試場工程
（中央社台北31日電）美國總統川普在川習會前，指示國防部「立即」開始測試美國的核子武器。紐約時報報導，川普此舉導致美中之間的核武競爭更為複雜，同時中國也持續推進核武擴張，正重啟位於新疆羅布泊核試驗場的建設工程。中央社 ・ 6 小時前
川普缺席APEC 習近平會晤加日領袖成為關注焦點
（中央社慶州31日綜合外電報導）中國國家主席習近平與美國總統川普達成脆弱的貿易休戰協議後，他今天在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上將成為焦點人物，並與加拿大及日本領袖舉行會談。中央社 ・ 8 小時前
林家正加入日職火腿隊秋訓1週 未來動向未定
（中央社記者楊啟芳台北31日電）日職北海道日本火腿鬥士隊今天在社群媒體上發布，台灣捕手林家正以練習生身分加入火腿秋訓，林家正的經紀公司表示，林家正預計在火腿隊秋訓1個星期，但下一步還未定。中央社 ・ 7 小時前
APEC峰會揭幕 日相高市有望與習近平在場邊會面
（中央社東京31日綜合外電報導）日本「讀賣新聞」報導，正在訪問韓國慶州的日相高市早苗，正在協調於今天下午與中國國家主席習近平首度召開雙邊領袖會談，預料會推動「戰略互惠關係」。中央社 ・ 7 小時前
專訪》百里侯之爭路坎坷！「歷史共業」盼修法解套 林岱樺樂觀其成
高雄市百里侯之爭民進黨黨內初選「四搶一」競爭激烈，七連霸立委林岱樺曾在高雄縣長黨內初選出線，後因縣市合併而告吹，林又接連參選黨內高雄市長初選均失利，她這次捲土重來民調起先一路領先，呼聲最高，但隨著今年6月底涉嫌詐領助理費被起訴官司纏身，重挫參選聲勢，一度還瀕臨退選危機，經黨中央網開一面，以遭迫害之姿滿血復活，她15日甫出席民進黨廉政委員會，結論是將視案情進展......風傳媒 ・ 6 小時前
西班牙聖家堂有望成為最高教堂！超越德國烏姆大教堂
西班牙巴塞隆納聖家堂（Sagrada Familia）30日再增高，1台起重機將塔樓的第一部分吊到中殿頂部，有望成為世界最高教堂。根據衛報（The Guardian）報導，該教堂在聲明中表示，這座由建築師高第（Antoni Gaudí）設計的傑作如今高達162.91公尺，超越了德國烏姆大教堂（Ulm自由時報 ・ 8 小時前
陽明山秋天小旅行 紫明溪步道輕鬆走
秋天小旅行，不見陽明山的滿山芒草花，也有可以享受被森林與溪流環抱的山林步道；台北市大地工程處表示，陽明書屋公車站旁陽金公路、中興路交叉口平台，是「紫明溪步道」入口，鋪面採用回收木屑鋪設，全程路線平緩，環形走一圈僅需半小時。大地處指出，天氣微涼，「紫明溪步道」正展現迷人的風貌；全程路線平緩，感受綠蔭下自由時報 ・ 8 小時前
習近平為何沒在「川習會」上提台灣 官方喉舌如此解讀
中國國家主席習近平昨日（10/30）與美國總統川普在南韓釜山舉行「川習會」。中方罕見未提及台灣議題。中國官方喉舌《環球時報》稱，雖然此次沒有提到台灣問題，但「實際上是於無聲處聽驚雷，此時無聲勝有聲」。太報 ・ 7 小時前
曾因砸車窗吃官司！貪警不悔改還「偷賣民眾個資」給詐團 一審判6年
新北市警三重分局慈福派出所員警李承玹（原名李昆霖），多年前才因偷查情敵個資，烙人到對方住處，砸破座車擋風玻璃，遭判刑1年、緩刑3年。後來他又被發現，涉嫌濫用警政系統偷查民眾個資，販賣給詐團友人，大賺30餘萬元，受害民眾高達近百名，部分個資還流入黑幫手中，疑似作為暴力討債之用。台北地院依貪污等罪判李承玹6年有期徒刑，褫奪公權3年。可上訴。太報 ・ 5 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 2 小時前