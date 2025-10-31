吳宗憲宣布澳門開唱 驚喜邀寶弟、康康重現「三大難高音」

本土天王吳宗憲宣布開唱。（東西文娛、星樂全球提供）

本土天王吳宗憲相隔6年終於要再開演唱會，宣布將於12月27日在澳門「倫敦人綜藝館」舉辦「吳宗憲JACKY WU《2025臭男人 演唱會》」，這次演唱會名為「臭男人」，吳宗憲說：「『臭』這個字，字體拆解開來，就是有一點自大，意謂上了年紀的男人，就只剩一張嘴，同時感嘆歲月，也調侃自己。」

吳宗憲揚言演唱會要給所有粉絲滿到溢出來的好康，除了邀請好友康康擔任嘉賓外，搞笑開講的橋段肯定也少不了，吳宗憲說：「邀請康康的原因，就是因為當年和高大哥（高凌風），我們三個人就是『三大難高音』，高大哥已成絕響，期待再把寶弟（高凌風兒子葛兆恩）加進來，算是克紹箕裘，真是昔人已乘黃鶴去，此地空留黃鶴樓。」除了康康與寶弟外，吳宗憲也透露，還有一位暫時保密的「天后級」歌手也會登台與吳宗憲飆唱。

康康將出任嘉賓。（東西文娛、星樂全球提供）

至於何時回到台灣開唱？吳宗憲說：「就讓我安心的離開吧！現在每唱一場，都隨時有可能成為絕響，偶爾的大型商演或海外演唱會，我就開心的唱一下。因為真的很忙，總之還是要看看時機才能有下一步。」埋下伏筆。

