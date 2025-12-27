吳宗憲宣布舉辦大型演唱會！時間地點出爐 笑說：當最後一場在唱

記者鄭尹翔／台北報導

「LOCAL KING（本土天王）」吳宗憲正式宣布將在台北舉辦大型演唱會！睽違近八年，自2019年高雄巨蛋與馬來西亞演唱會後，粉絲引頸期盼多時，吳宗憲終於確定於2026年3月29日（週日）晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦「吳宗憲 JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」，消息一出立刻引發熱烈討論。

吳宗憲將舉辦演唱會。（圖／東西文娛、星樂全球）

吳宗憲表示，這次再度站上台北舞台，心情格外珍惜與感恩，他直言：「現在開演唱會不是為了賺錢，而是想把最精彩的內容帶給歌迷。沒有歌迷的支持，我不可能在演藝圈走到今天，我會用盡全力，讓大家開心回家。」字字句句展現對粉絲的深厚情感。

被封為「行走的CD」的吳宗憲，嗓音霸氣又細膩，此次演唱會名稱「臭男人」也別具巧思，他笑說，「臭」拆開來有點自大，也是在調侃自己年紀漸長，只剩一張嘴，既幽默又帶著對歲月的感嘆。台北站演唱會更驚喜邀請多年好友康康擔任嘉賓，兩人不僅將合體開唱，經典搞笑互動更讓人期待，誓言打造「零尿點」的歡樂夜晚。

出道多年，吳宗憲累積超過百首膾炙人口的金曲，包括〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉、〈真心換絕情〉、〈三暝三日〉、〈永保安康〉、〈有夢你會紅〉，以及與溫嵐合唱的〈屋頂〉、與劉德華及柯受良合唱的〈笨小孩〉，和咻比嘟嘩時期的〈世界末日〉，首首都是KTV必點神曲，勢必掀起全場大合唱。

談到近期表演場合中歌迷過度熱情的討論話題，吳宗憲也展現高EQ回應，認為觀眾與歌迷是表演者最重要的夥伴，只要在安全無虞的前提下，會選擇以感恩的心態面對突如其來的驚喜。他也透露，接下來將專注於公司經營與演唱會籌備，並把每一場演出都當成最後一場，用最真誠的態度回饋歌迷。

