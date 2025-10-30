吳宗憲宣布開唱 康康、「后級」歌手助陣
記者王丹荷／綜合報導
「LOCAL KING」吳宗憲終於要舉辦演唱會了，自2019年高雄巨蛋以及馬來西亞演唱會後，粉絲苦等超過6年，他宣布將展開「吳宗憲JACKY WU《2025臭男人 演唱會》」計畫，首站將於12月27日於澳門「倫敦人綜藝館」啟動。
這次演唱會名為「臭男人」，吳宗憲說：「『臭』這個字，字體拆解開來，就是有一點自大，意謂上了年紀的男人，就只剩1張嘴，同時感嘆歲月，也陶侃自己！」而好友康康也將受邀擔任嘉賓，屆時不但能聽到他們合體開唱，搞笑開講的橋段肯定也少不了。
吳宗憲說：「邀請康康的原因，就是因為當年和高大哥（高凌風），我們3個人就是『三大難高音』，高大哥已成絕響，期待再把寶弟（高凌風兒子葛兆恩）加進來，算是克紹箕裘。真是昔人已乘黃鶴去，此地空留黃鶴樓…」，此外，還有1位暫時保密的「后級」歌手也會登台與吳宗憲飆唱。
至於何時轉站臺灣？吳宗憲說：「就讓我安心的離開吧！現在每唱一場，都隨時有可能成為絕響…，偶爾的大型商演或海外演唱會，我就開心的唱一下。因為真的很忙，總之還是要看看時機才能有下一步。」
吳宗憲宣布舉辦演唱會。（東西文娛、星樂全球提供）
康康是吳宗憲演唱會嘉賓之一。（東西文娛、星樂全球提供）
