吳宗憲宣布開唱！演唱會名稱「臭男人」藏玄機自嘲只剩一張嘴 嘉賓有天后

吳宗憲宣布開唱。東西文娛、星樂全球提供

「LOCAL KING」本土天王吳宗憲要舉辦演唱會了！自上一場2019年在高雄巨蛋以及馬來西亞演唱會後，吳宗憲終於宣布即將展開「吳宗憲JACKY WU《2025臭男人 演唱會》」計畫，而首站確認訂於12月27日（六）於澳門「倫敦人綜藝館」啟動，吳宗憲每次演舉辦唱會或出席任何公開活動都是座無虛席，受到滿滿熱烈愛戴，吳宗憲不但能帶來連串經典好歌，讓現場宛如大型KTV般，與粉絲搞笑的互動TALK SHOW都讓整場舞台「零尿點」。

「臭男人」演唱會主視覺。東西文娛、星樂全球提供

這次演唱會名為「臭男人」，吳宗憲說：「『臭』這個字，字體拆解開來，就是有一點自大，意謂上了年紀的男人，就只剩一張嘴，同時感嘆歲月，也陶侃自己！」不光如此，一向對媒體跟粉絲超寵，絕對給的「料」都是滿漢全席的吳宗憲，就是要給所有粉絲滿到溢出來的好康，這次演唱會上，好友康康也將受邀擔任嘉賓，屆時不但能聽到他們合體開唱外，搞笑開講的橋段肯定也少不了，吳宗憲說：「邀請康康的原因，就是因為當年和高大哥（高凌風），我們三個人就是『三大難高音』，高大哥已成絕響，期待再把寶弟（高凌風兒子葛兆恩）加進來，算是克紹箕裘。真是昔人已乘黃鶴去，此地空留黃鶴樓。」這次演唱會嘉賓不只有康康，還有一位暫時保密的「后級」歌手也會登台與吳宗憲飆唱。

演唱會嘉賓康康。東西文娛、星樂全球提供

「是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我」、「真心換絕情」、「三暝三日」、「永保安康」與「有夢你會紅」等，還有與劉德華、柯受良合唱小老百姓心聲的「笨小孩」，還有唱進心坎，吳宗憲的美聲團體咻比嘟嘩的「世界末日」等，超過百首金曲作品，粉絲從年輕到一路茁壯，人人心中一定都有一首歌是「吳宗憲的歌」，排除滿滿工作行程，吳宗憲終於要在澳門「倫敦人綜藝館」開唱，至於何時轉站台灣？吳宗憲說：「就讓我安心的離開吧！現在每唱一場，都隨時有可能成為絕響，偶爾的大型商演或海外演唱會，我就開心的唱一下。因為真的很忙，總之還是要看看時機才能有下一步。」

吳宗憲演唱會將有天后級嘉賓。東西文娛、星樂全球提供



