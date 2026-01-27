吳宗憲宣布70歲免繳健保費 減輕宜蘭三明治世代壓力

宜蘭縣長參選人吳宗憲宣布宜蘭「老大人我來顧」：七十歲以上免繳健保費，也承諾將搭配AI科技，結合健康照護、慢性病管理。（吳宗憲服務處提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣長參選人吳宗憲二十七日在冬山鄉召開記者會，針對宜蘭邁入超高齡社會的趨勢，宣布宜蘭「老大人我來顧」，如果他當選市長，七十歲以上長者免繳健保費。

吳宗憲不僅端出「七十歲以上免健保費」的實質牛肉，更宣示將結合「AI科技與慢性病照護」。並引用數據精準點出「三明治世代」的困境，強調透過新修正「財劃法」取得穩定財源，展現「發現問題、解決問題」的執政能力，要讓宜蘭長輩活得有尊嚴，讓承擔扶養壓力的「三明治世代」無後顧之憂。

吳宗憲表示，先前公佈的照顧孩童政策，就是在解決三明治世代的其中一個壓力，二十七日宣布「老大人我來顧」，就是要解決另一個壓力。

他說，未來凡設籍宜蘭滿一年之七十歲以上長者，將全額補助健保費（第６類保險對象，上限八百二十元）。根據估算，宜蘭縣約有六萬二千百名長者受惠，年度所需經費約六億一千六百萬元。

他也提出未來藍圖，承諾將搭配AI科技，結合健康照護、慢性病管理，勢必可以降低後續整體醫療支出，落實「在地安老、在地養老」的宜蘭願景。