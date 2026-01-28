吳宗憲將推政務人員基準法 應由考試院負責主管

國民黨立委吳宗憲表示，將推動制定「政務人員行為基準法」，為中央任命政務官建立明確行為紅線與責任機制，並由考試院負責，終結30多年未立專法所造成的行政失衡，避免行政中立持續被政治操作侵蝕。（圖／摘自吳宗憲臉書）

政務人員行為長期缺乏專法規範，引發行政中立與責任政治爭議。國民黨立委吳宗憲表示，將推動制定「政務人員行為基準法」，為中央任命政務官建立明確行為紅線與責任機制，並由考試院負責，終結30多年未立專法所造成的行政失衡，避免行政中立持續被政治操作侵蝕。

吳宗憲以去年的花蓮堰塞湖災情為例指出，當人民急需救災與復原資源時，民進黨內部卻出現一個包含立委與政務官在內的81人政治群組，群組中討論的重點並非如何調度救災資源，而是如何以具攻擊性的訊息操作政治，攻擊在野黨執政的地方政府，相關政務官並非旁觀者，而是直接參與其中。

吳宗憲批評，行政院長卓榮泰對立法院三讀通過的法律選擇性不執行，為了不替軍人加薪與警消年金依法編列預算，公然帶頭違法，甚至反指國會監督為毀憲亂政。若基層公務員有相同行為，早已面臨懲戒，但政務官卻僅以政治責任帶過，繼續掌權，制度明顯失衡。

吳宗憲指出，政務官的去留應回歸政治責任，而非動輒交由檢調介入，在司法公信力備受質疑的當下，若將政務官責任全面司法化，形同賦予執政者清除異己的工具，政務官若濫用權力、操作政治攻防，就應依政治風範下台，落實責任政治。

吳宗憲主張，政務人員行為基準法的主管機關應由考試院負責。他指出，銓敘體系若將政務官責任丟回行政院自管，等同球員兼裁判，既不合理，也違背憲法設計考試院作為獨立人事機關的初衷。

吳宗憲強調，他有近25年公務員經驗，深知國家穩定仰賴制度而非個人良心，推動政務人員行為基準法，並非為了政治攻防，而是讓行政回歸專業，確保未來任何執政者都不敢再恣意濫權，行政中立不該再被拖延，不能再等下一個10年。

對中央政府拋出新台幣改版一事，吳宗憲28日上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪時強調，這些都是民進黨政府一連串的政治操作，花大錢搞意識形態，但真正福國利民的政策卻不做，「政治人物是要處理眾人之事」，但現在卻操弄到帶給人民很多不幸。

吳宗憲舉例，最沒有能力的長官，才是每天盯你上下班、看你有沒有在座位上，而好的長官則是要帶你去改善整個組織，但現在民進黨政府就像是最沒能力的長官，整天在那邊喊改路名，改中正堂、中正路，還要改鈔票、改護照，每天都在玩這些，請問這些對我們目前的低薪、少子化、通膨、高房價有任何幫助嗎？

吳宗憲說，這些舉動對對化解兩岸、關稅的問題有任何幫助嗎？對提高薪資中位數有任何幫助嗎？吳表示，上次改鈔票也是民進黨執政的前總統陳水扁時代，陳水扁總統任期第二任期間，也是開始不停的操弄中國這兩個字，民進黨每一次執政都要搞這些意識形態。

吳宗憲直言，內政部長劉世芳之前也一直喊說要改中正路等路名，結果最後礙於社會輿論壓力所以沒真的改，但如果真的改下去，身分證、駕照都要修改，又要花掉上百億的預算，「這個政府到底存在的價值是什麼？」

