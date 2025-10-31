吳宗憲巡演開跑重現「三大難高音」 加碼「后級」神祕嘉賓

吳宗憲宣布啟動全新巡迴《吳宗憲JACKY WU「2025臭男人 演唱會」》計畫。（圖／東西文娛、星樂全球提供）

吳宗憲宣布啟動全新巡迴《吳宗憲JACKY WU「2025臭男人 演唱會」》計畫，首站將於12月27日在澳門開唱。本次演唱會名為「臭男人」，吳宗憲解釋：「『臭』字拆解，意謂上了年紀的男人，就只剩一張嘴。」感嘆歲月，也同時陶侃自己。

一向寵粉的他，這次嘉賓陣容更是「滿漢全席」，除了邀請好友康康重現當年「三大難高音」的搞笑火花，吳宗憲更透露還有一位暫時保密的「后級」歌手將登台飆唱，讓粉絲將這次演唱會視為2025歲末最棒的禮物。

吳宗憲演唱會將邀請好友康康，重現當年「三大難高音」的搞笑火花。（圖／東西文娛、星樂全球提供）

至於何時回台灣開唱？吳宗憲則幽默表示：「就讓我安心的離開吧！現在每唱一場，都隨時有可能成為絕響，總之還是要看看時機才能有下一步。」

