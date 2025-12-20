吳宗憲心痛北捷恐攻 嘆台灣教育要加強

吳宗憲開轟北捷恐攻事件。（資料照片）

沈春華沉痛批治安漏洞。（資料照片）

北捷恐攻事件釀悲劇，「綜藝天王」吳宗憲20日沉痛的以「觸目驚心」形容案發現場，更止不住怒火的開轟凶嫌：「我們的四維八德、禮義廉恥都去了哪裡？」他認為，張文是反社會人格，「因為生活困頓，妨害兵役遭通緝，在社會上存活不下去，才會做出這種無差別攻擊的事情」。

他點出張文犯罪源於3要素，「網路世界就是無差別攻擊，A攻擊B，B攻擊C，網路已經影響我們平靜生活；其次，是張文原生家庭的教養問題，他不孝順父母，學會自私，父母也沒有給他相對的愛和教育，他才會去殺人，還有台灣的教育要再加強，他是社會問題所致。」

他說，自己經常在拍照時比出3根手指頭的手勢，「那就是愛與和平，我們生活的地方、生存的地球，都需要用愛來化解」。

資深主播沈春華昨精準解析凶嫌犯罪過程、受害者們逃亡、傷亡者的受害過程，難過地提出疑問，「當死神近身、危機四伏，我們該如何自處？」希望大眾能夠因為這場血淚的警示，成為共同而深刻的提醒。

來台發展19年的吳鳳，曬出落淚表情符號「一向被認為相對安全的台灣，竟然也出現如此血腥的攻擊，實在令人心痛。」

中天主播賴正鎧認為現代人過於安逸，竟然在看到凶嫌持長刀走向人群時繼續慢慢走，他為此提出「聽到尖叫聲趕快離開」、「拿起手上的雨傘」、「注意捷運站附近暗巷」3點，呼籲民眾多一點緊張性格才能多一點平安。