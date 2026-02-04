吳宗憲憶與袁惟仁最後合作 曝資助8年：最後1次匯比較多

綜藝天王吳宗憲4日宣布《2026臭男人巡迴演唱會》加開一場，談到「小胖老師」袁惟仁過世，吳宗憲透露，自從對方2018年跌倒臥床後，便與黃韻玲、莫凡、 游鴻明、張宇、巫啟賢等人創了一個群組，「他必須要復健，小胖的姊姊很辛苦，我們就在金錢上有一些資助，放在一個基金，大家共同幫忙。」每年固定匯款給袁惟仁家人，也提到自己最後一筆匯款金額比較多，「我怕忘記，想說匯多一點，沒想到發生不幸的事情，希望他一路好走」。

吳宗憲（中）4日宣布《2026臭男人巡迴演唱會》將於台北國際會議中心加開3月28日場次。（圖／東西文娛、星樂全球提供）

對於袁惟仁是否舉辦追思會？吳宗憲表示「會，他們會安排。」但目前還不清楚細節，「可能要看一下群組。」也透露袁惟仁生前製作的最後一張專輯，正巧是自己的作品，並在現場即興哼唱其中一首由周杰倫與方文山創作的歌曲〈一路上小心〉。

吳宗憲透露與黃韻玲、莫凡、 游鴻明、張宇、巫啟賢等人創了一個群組，每年固定會匯款給袁惟仁的家人。（圖／東西文娛、星樂全球提供）

吳宗憲也分享日前赴曹西平靈堂致意，並待了40分鐘，回憶起與對方互動的點滴笑中帶淚，感慨「怎麼我也流淚了？」葛兆恩（寶弟）是吳宗憲演唱會的主辦單位，他表示，得知曹西平過世後，憲哥有提議在演唱會上播放曹西平的回顧片段，向曹大哥致敬，吳宗憲聽聞則笑虧：「你是主辦單位，怎麼可以把彩蛋講出來？」

吳宗憲表示： 「演唱會我會盡全力 ，內容保證精彩帶給大家開心 」 。（圖／東西文娛、星樂全球提供）

此外，大S 2026年2月2日過世滿1年，S家人舉辦紀念雕像揭幕儀式。吳宗憲表示上次與小S聯繫是2025年金鐘獎的時候，「我們見面機會不多，平常我們是不太聯繫的，大家都各忙各的」。

