吳宗憲憶袁惟仁最後作品竟是「周杰倫神曲」！ 曝秘密群組「每一年都匯款」

吳宗憲宣布3月29日TICC演唱會秒殺，將於3月28日加場。董孟航攝

綜藝天王吳宗憲（憲哥）今（4日）3月29日將於台北國際會議中心（TICC）舉行《2026臭男人巡迴演唱會》，因秒殺宣布3月28日再加場。吳宗憲首度談及日前病逝的好友「小胖老師」袁惟仁，透露自己不僅每年固定匯款資助，最後一筆匯款甚至「加碼」，不料沒多久就接到袁惟仁病逝消息。

吳宗憲表示，演藝圈內包含黃韻玲、張宇、巫啟賢、莫凡、游鴻明等一票好友，多年來有個秘密群組，大家分工聯繫、默默集資照顧袁惟仁病後所需。

憲哥揭密袁惟仁互助群組 每年固定匯款盼善意迴向子女

吳宗憲感嘆，袁惟仁的姊姊與家人多年來承受的壓力難以想像，「藝能界大家能做的事，就盡量做，也希望這些善意可以迴向給我的孩子，也希望小胖老師一路好走。」

吳宗憲還透露，袁惟仁生前最後一張製作的專輯，竟就是吳宗憲的作品，且該首曲目正好是由周杰倫與方文山聯手打造的〈一路上小心〉，還在現場清唱一段，吳宗憲回憶當時合作點滴，語氣充滿不捨，感嘆這首歌如今聽來竟成了與老友告別的最後樂章。

吳宗憲演唱會加場記者會，找來兒子鹿希派擔任主持人。董孟航攝

靈堂內與曹西平「聊天40分鐘」 憲哥揭未出席告別式真相

除了袁惟仁，吳宗憲也被問及日前辭世的資深藝人曹西平，吳宗憲坦言自己雖未出現在告別式現場，但早在前幾天就已低調前往靈堂致意。憲哥透露自己在靈堂裡獨自與曹西平以及親友「聊天」長達40分鐘，過程中不僅吵到隔壁，甚至聊到「笑到流眼淚」，但他認為這就是對曹西平最好的告別方式。



