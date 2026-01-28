吳宗憲成功爭取農民權益 《農民退休儲金條例》三讀通過 政府多扛農民少繳

長期捍衛農民權益的立委、宜蘭縣長參選人吳宗憲成功爭取農民權益！《農民退休儲金條例》三讀通過，政府多扛、農民少繳。（圖：吳宗憲辦公室提供）

▲長期捍衛農民權益的立委、宜蘭縣長參選人吳宗憲成功爭取農民權益！《農民退休儲金條例》三讀通過，政府多扛、農民少繳。（圖：吳宗憲辦公室提供）

立法院一月廿七日三讀通過《農民退休儲金條例》修正案，長期捍衛農民權益的立委、宜蘭縣長參選人吳宗憲表示，此次修法將農民退休儲金的提繳比例，從原本的「農民五成、政府五成」，調整為「農民四成、政府六成」。吳宗憲承諾，未來將持續監督政策落實，為宜蘭打造更好的農業環境，讓我們的下一代更願意在宜蘭種田、在宜蘭養家，咱作伙顧農民，讓宜蘭的未來更美好。

吳宗憲強調，每個月存入專戶的總額不變，但「政府幫忙出的比例提高了」，農民自己出的錢變少，未來的退休金一毛都不會少，這是他要給宜蘭鄉親最實在的保障。政府多擔待，農民省荷包。

吳宗憲指出，宜蘭務農人口將近五萬人，宜蘭人性格樸實，長年看天吃飯，賺的每一分錢都是血汗錢。深知農民的辛苦，吳宗憲堅持要求政府必須多擔待一點責任，減輕農民每個月存退休金的壓力。

吳宗憲更透過數據說明新法的實質效益，若以基本工資二萬九五00元、提繳三十年進行試算，新制上路後，預估可讓每位農民省下約三十三萬元的支出，讓農民朋友在累積養老金的過程中，手頭能更寬裕。

照顧老農，也挺青農。除了照顧資深老農，吳宗憲也特別關注青年農民的權益。他表示，許多在田裡、魚塭打拚的年輕人，雖然投保了勞保或國保，卻因為沒有雇主，無法享有職業退休金的提撥。吳宗憲說明，修法後將填補這塊缺口，只要是實際從事農務、且無其他職業退休金的農民朋友，都可以提繳農退，由政府幫忙一起存退休金。這項措施是為了讓返鄉打拚的年輕人，也能擁有跟一般上班族一樣完善的退休保障。

「宜蘭的土會黏人，是因為這裡有守在田邊一輩子的阿公阿嬤，也有願意回來接棒的年輕人。」吳宗憲表示，農業是宜蘭的根，只要中央願意多扛一點責任，落實「少繳一點、老年多一份安心」的政策，宜蘭的農業就能穩穩地「走出蘭陽新道路」。