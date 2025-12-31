吳宗憲批不執行死刑「是裝死」 鄭銘謙怒駁
張文無差別攻擊事件造成4人死亡，引發立法院對死刑執行議題的激烈討論。國民黨立委吳宗憲指責法務部不執行36名死刑犯的死刑，形容為「警察累死、法務部裝死」，導致與法務部長鄭銘謙爆發口角。立委羅智強則質疑若張文還活著是否會判死刑，鄭銘謙回應表示「是法院審判」。
國民黨立委吳宗憲在質詢時直言批評法務部，當警察在寒風中站崗時，法務部卻在冷氣房內思考如何幫死刑犯逃死。他強調張文案件罪惡重大，嚴重危害治安，社會大眾都在求處死刑。這番言論讓法務部長鄭銘謙感到不滿，無法接受吳宗憲的說法。
立委羅智強則提出假設性問題，詢問若張文還活著，依照現行憲法判決標準及憲判八號後的判決標準，兇嫌是否會被三審判死。對此，鄭銘謙回應表示會不會判死刑是法院的審判權責。雙方雖然針對1219張文隨機殺人事件有所爭論，但刑法裁量才是討論重點。
吳宗憲進一步質疑法務部對於死刑的態度，詢問34名死刑犯將如何處理。鄭銘謙解釋目前最高檢察署正依憲判逐案審查是否提出非常上訴，並強調法務部絕無實質廢死的立場。針對如何防範類似隨機殺人事件，鄭銘謙向民進黨立委陳培瑜表示，警政署將加強情蒐工作，同時強化網路巡邏機制，避免產生模仿效應。國民黨立委則提出數據顯示，73%的隨機殺人犯有刑事前科，質疑是否可以透過部門間資料勾稽預先防範，法務部則回應會強力督導相關工作。
在司法委員會初審政務人員條例時，眾黨團總召黃國昌質疑現行制度缺乏對政務官的監督，特別指出監察院長陳菊因病從去年12月請長假至今。面對黃國昌的質問，監察院人事室主任劉佳慧無法明確回答陳菊的請假何時期滿。黃國昌嚴厲批評表示，監察院是「肥貓院」，有沒有院長都沒有差別，並認為因病無法履行職務超過一年的官員應該辭職。
