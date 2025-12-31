吳宗憲批不敢執行死刑 鄭銘謙暴怒回嗆

▲國民黨立委吳宗憲批，現在還有34名死刑犯，法務部卻不願執行死刑，民進黨上台後已實質廢死。（圖／翻攝吳宗憲臉書）

[NOWnews今日新聞] 台北車站與捷運中山站日前發生無差別殺人事件，嫌犯張文殺害3人後墜樓，共造成4死，震驚全台。立法院司法法制委員會今（31）日針對此案進行專題報告。國民黨立委吳宗憲批，現在還有34名死刑犯，法務部卻不願執行死刑，民進黨上台後已實質廢死，法務部長鄭銘謙冷回，「我有執行啊」。

今年1月16日晚間6時許，鄭銘謙簽准上任後第一張死刑執行令，槍決殺死前女友及前女友母親的死刑犯黃麟凱。

吳宗憲質詢時多次提到，台灣已經實質廢死。不過鄭銘謙反駁，沒有實質廢死這種事，檢察官對於罪刑重大的罪犯，都還是求處極刑。吳宗憲說，現在發生重大社會案件，政府只會要求提高見警率，檢察官卻裝死，在辦公室吹冷氣，想辦法讓嫌犯不用判死。

不過吳宗憲的說法引發鄭銘謙暴怒，北捷案發生後，檢方全力動起來，加強網路查緝，怎麼可以說檢察官都在裝死、都在幫被告免除死刑？「我們對惡性重大的、最嚴重影響社會治安的（嫌犯），具體的求重刑，你當過檢察官怎麼會講這種話？」吳宗憲反嗆，那為什麼不敢繼續執行死刑？還有34名死刑犯，為什麼不執行？雙方唇槍舌戰，氣氛火爆。

吳宗憲指出，司法不能只談被害人人權，卻忽視被告以外的社會正義，更不能讓「實質廢死」成為常態，他舉例，2009年的隨機殺人案兇嫌黃富康，該案死刑定讞後，兇嫌在監獄關押十餘年卻未執行死刑，最終病死獄中，等同由國家長期負擔其生活。吳宗憲批評，司法院近年強調八大關卡與最嚴密正當法律程序，讓判死刑與執行死刑「難如登天」，結果反而壓低犯罪成本，形成變相縱容。

吳宗憲進一步質疑，在法務部與司法院長期不執行死刑的情況下，是否已讓死刑犯產生「只要拖得夠久就不會被執行」的錯誤期待。他直言，台灣如今出現死刑定讞卻終身由納稅人供養的現象，正是實質廢死的具體呈現。他強調，人民對政府最卑微、也最基本的期待，就是依法行政，呼籲法務部說清楚，對於目前仍有多名死刑定讞案件為何持續拖延，政府究竟要如何處理，避免社會對司法失去信任。

