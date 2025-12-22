吳宗憲批北市攻擊事件遭政治化 籲政府正視精神疾病與社會貧困

國民黨文傳會主委、前檢察官吳宗憲今日在《新聞海景第一排》節目中，就北市隨機攻擊事件遭民進黨政治化一事發表看法。吳宗憲強調，這起孤狼式犯罪是令人遺憾的社會悲劇，卻被執政黨消費成政治工具，甚至與國民黨立委赴廈門出席台商典禮硬生生連結，造成不必要的社會對立。

吳宗憲指出，民進黨將所有事件都視為政治攻擊武器，甚至未等案件原因釐清，總統就率先定調為「恐攻」，立委林志潔等人隨之引發「第五縱隊」與「陸配之子」等推測，完全是在消費社會案件。他強調，在21世紀若要傳遞指示，根本無須在公開場合進行，此類論述實在荒謬至極。

針對隨機攻擊事件根本原因，吳宗憲從檢察官專業角度分析，問題應從兩層面解決：一是精神疾病患者的處遇。他指出，司法系統一直疾呼設立司法精神病院多年未果，精神病患犯罪後因法院無法判刑就被釋放回社會，導致二犯、三犯甚至殺人事件頻繁發生，政府卻始終不願撥款解決。

二是社會貧困與不公平導致的仇恨心態。吳宗憲舉例指出，台灣薪資中位數僅3萬8千元，遠低於新加坡的19萬6千台幣，人民生活困頓、前景黯淡，容易滋生對社會的仇恨。他認為，提升失業率、強化社會福利、改善經濟狀況，才是治本之道。

吳宗憲強調，這些問題的責任主要在中央政府，地方政府也有責任但非主軸。將責任一股腦推向台北市長蔣萬安完全不合理，且警察人事屬警政署（中央）管轄，不屬地方權限。他表示，絕不會因為不同政黨就改變專業判斷，即使是民進黨執政的地方也會做出同樣評價。

吳宗憲最後強調，當前社會最需要的是理性討論與制度改革，而非政治操作與相互指責。政府應將焦點放在精神衛生防治與社會福利提升，而不是將悲劇化為政治籌碼。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《新聞海景第一排》！

