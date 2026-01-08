吳宗憲批國安法修正草案三大荒謬 指控成為「反滲透法2.0」威脅言論自由

國民黨立委吳宗憲日前在臉書發文，針對立法院質詢的國安法修正草案提出嚴厲批評，指控法案存在三大荒謬之處，堪稱「反滲透法2.0」，將成為執政黨打擊政敵的工具，威脅人民言論自由。

吳宗憲質疑，對於賴清德去年公開宣示「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，這番言論是否算「錯假訊息」、有無「危害國安」，但法務部卻完全不正面回答。

吳宗憲指出國安法草案的第一大荒謬在於「預防性處罰」。草案第4條之1規定，只要網路散布訊息「有危害之虞」就可下架、處罰，根本無須等到真實損害發生。吳宗憲以闖紅燈為喻，警察尚未違規就先開罰，這種沒有明確標準的預防性處罰，人民將無法自保。

第二大荒謬在於雙標執法。吳宗憲點出，賴清德說2027年「完成」武統引發恐慌後，事後才悄悄修改臉書改口。但若民眾PO文說錯話改正，能否比照免罰？吳宗憲質問，「改文」是總統的特權嗎？只許州官改文，不許百姓PO文？

吳宗憲並質疑，總統先說會打、後改口改文，若原本講的是錯的，身為三軍統帥散布恐慌資訊，是否符合草案「危害社會、經濟安定」？敢不敢對總統開出100萬罰單？

第三大荒謬在缺乏執法標準。吳宗憲強調，即便是行政罰也要遵守「明確性原則」，但草案卻無明確定義「錯假訊息」、無舉證責任認定、無客觀查證程序。沒有標準三把尺，執法全看心情，必將導致選擇性執法。

吳宗憲警告，反滲透法前車之鑑，2024大選期間違反反滲透法案416人近8成不起訴或無罪，卻耗費龐大偵查資源。現在改用門檻更低的行政罰，內政部可直接罰100萬，人民須打官司自證清白。吳宗憲呼籲立法院應擋下此草案，別讓國家盾牌變成刺向人民言論自由的利刃。

