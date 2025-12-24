吳宗憲批強調「中國刀」太荒謬 痛罵他沒收反廢死公投不要臉

吳宗憲批媒體凸顯中國刀太荒謬，痛罵李進勇沒收反廢死公投。（圖：吳宗憲臉書）

隨機砍人案與割喉案二審判決，引發社會討論，立委吳宗憲今天（24日）接受中廣新聞網千秋萬事節目主持人王淺秋訪問時表示，媒體凸顯「中國刀」太荒謬，更怒轟前中選會主委李進勇沒收反廢死公投「不要臉」。

國中生割喉案二審判決出爐，行凶的郭姓男學生、涉嫌教唆的林姓女學生改判12年與11年，死者楊姓學生的父母得知判決，當庭呼喊「我兒子被殺死了，為什麼判這麼輕」，也透露法官曾經詢問「能否有機會讓他們來孝順你們？」怒控法官一心只想讓加害人有改過自新機會。

面對司法判決爭議不斷，吳宗憲不滿李進勇當時擔任中選會主委，竟然直接沒收反廢死公投，批他心目中只有民進黨，完全沒有善良意識，枉費他當過法官。

吳宗憲也批評自由時報的標題把重點放在中國刀，根本搞錯了重點，應該要查是誰違反槍砲彈藥刀械管制條例規定，媒體走到這麼荒謬，消費社會案件，只會激化台灣的對立。

吳宗憲也表示，民進黨政府也是如此，只想在任何事件中，找政治攻擊的武器，只要質疑軍購案灌水，就會被貼上中共同路人，這會讓台灣更加的對立。