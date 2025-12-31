吳宗憲批法務部不敢執行死刑 鄭銘謙怒回嗆「我任內有執行死刑」

記者盧素梅／台北報導

國民黨立委吳宗憲質詢法務部長鄭銘謙。（圖／翻攝立法院IVOD）

台北車站與捷運中山站日前發生隨機攻擊案，包括嫌犯張文在內共造成4死，震驚全台。立法院司法法制委員會今（31）日針對此案進行專題報告，國民黨立委吳宗憲在質詢時指出，提高見警率防範隨機殺人，但法務部不執行死刑「警察累死，法務部裝死」，法務部長鄭銘謙回嗆「我有執行啊」。雙方你來我往，唇槍舌戰。

立法院司法及法制委員會邀請法務部部長率所屬相關單位、司法院副秘書長、內政部警政署、行政院國土安全辦公室就「無差別攻擊犯罪事件之防治與量刑檢討」進行專題報告並備質詢。

國民黨立委吳宗憲在質詢時詢問，張文、鄭捷都是孤立型人格，不會在社群媒體預告將要殺人，法務部表示要整合警政、衛政系統並提高見警率加以防範，不過，司法官學院9年前即作過「隨機殺人研究報告」，報告指有73%的隨機殺人犯都有前科紀錄，但法務部未善利用。

吳宗憲接著表示，這個你們不能再推。張文不是暴力犯罪，但是他是通緝犯，但是他還可以租房子，還可以住旅館，為什麼通緝犯都抓不到？今年中壢一個砍小孩的，他有多次的吸毒問題，這些你們都應該調得出來，你們９年下來就沒有做。法務部回應，我們來研議。

吳宗憲說，希望你們把治安網鉤稽，這中間可以找出七成，你們可以做分析，哪些人是高風險的，你們可以去降低恐怖攻擊 ，隨機殺人。法務部長鄭銘謙表示，我們來努力，我們來研議。吳宗憲說，你們不能只說努力啊。鄭銘謙強調，我們會當作重要參考。吳宗憲批評，你們不能用實質廢死，去餵養下一個殺人犯，民國98年有一個心情不好就隨機殺人，他關了十幾年病死，等不到槍決。他隨後多次提到，台灣已經實質廢死。鄭銘謙反駁，沒有實質廢死這種事，檢察官對於罪刑重大的罪犯，都還是求處極刑。吳宗憲說，現在發生重大社會案件，政府只會要求提高見警率，檢察官卻裝死，在辦公室吹冷氣，想辦法讓嫌犯不用判死。



鄭銘謙則怒回，北捷案發生後，檢方全力動起來，加強網路查緝，主任檢察官帶著檢察官去逮人，各地檢署相關恐嚇案件已偵辦37件，聲押14人另安置1人、起訴5人，檢察官有在全力偵辦。

鄭銘謙反嗆，吳宗憲指法務部在裝死「請問你有證據嗎？」鄭說，檢察官對於惡性重大的罪犯本就會具體求重刑，針對憲判8號的死刑判決，最高檢察官正研議是否提非常上訴「我任內有執行死刑」，另批評吳宗憲「你也當過檢察官，怎麼說這種話？」

今年1月16日晚間6時許，鄭銘謙簽准上任後第一張死刑執行令，槍決殺死前女友及前女友母親的死刑犯黃麟凱。

