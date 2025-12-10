吳宗憲批蕭美琴遭打臉！卓冠廷：拿悲劇操作選縣長紅利！

論壇中心/綜合報導

宜蘭一名警員5日晚間，在副總統蕭美琴車隊交通管制任務中，意外遭撞受重傷，藍委吳宗憲、以及國民黨中央批評蕭美琴是「假視察、真輔選」，遭員警母親出面打臉「政治人物別用兒子做口水戰、真正該負責的是肇事司機」。對此，民進黨新北市議員卓冠廷怒轟吳宗憲冷血、在人家的悲劇上撒鹽，操作自己的政治紅利，「當過新北法制局長還在鬼扯什麼」？

卓冠廷在《台灣向前行》節目中表示，台灣的副總統出門本來就需要維安，吳宗憲居然還譴責是不是公務行程，卓冠廷不禁狠酸「大立委可不可以有點腦子」？卓冠廷強調，今天該譴責的是這個超速的肇事者，而吳宗憲卻為了自己的政治紅利胡亂鬼扯，這個樣子「跟人家選什麼宜蘭縣長」？

卓冠廷進一步表示，自己很敬佩員警的媽媽能在這種壓力下出面喊話，要外界別再利用兒子傷勢做政治口水戰，也讓許多民眾能知道吳宗憲是在政治操作。卓冠廷認為，這個現象也代表台灣的民主不斷進步，不會任由這些抹黑隨風起舞。

