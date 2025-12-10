吳宗憲批蕭美琴遭警員母狠打臉！ 卓冠廷酸：這樣要選什麼縣長？

民進黨新北市議員卓冠廷。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 宜蘭縣一名員警5日晚間。在執行副總統蕭美琴車隊交通管制任務中，意外遭到撞傷，國民黨立委吳宗憲還有國民黨中央批評蕭美琴是「假視察、真輔選」，但遭員警母親出面痛斥「政治人物別用兒子做口水戰、真正該負責的是肇事司機」。對此，民進黨新北市議員卓冠廷昨（9）日就批評吳宗憲冷血、在人家的悲劇上撒鹽，操作自己的政治紅利，「這樣跟人家選什麼宜蘭縣長」？

卓冠廷昨日在民視政論節目《台灣向前行》表示，我國副總統出門本來就需要維安，吳宗憲居然譴責是不是公務行程，這讓卓冠廷不禁狠酸「大立委可不可以有點腦子」？他表示，目前應該要譴責是那位超速肇事者，而吳宗憲竟為了自己的政治紅利胡亂鬼扯，「這個樣子要跟人家選什麼宜蘭縣長？」

他直言，個人非常敬佩員警的媽媽能在這種壓力下出面喊話，要外界別再利用兒子傷勢做政治口水戰，也讓許多民眾黨知道吳宗憲在政治操作。卓冠廷認為，這個現象也代表台灣的民主不斷進步，不會任由這些抹黑隨風起舞。

