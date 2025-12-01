吳宗憲批F-16V「零交機錢照給」 國防部：只付了60％

空軍日前證實，我國對美採購的66架F-16V戰機，因工程整合上遇到了不少狀況，所以導致原訂2026年前全數交機的計畫延宕，直到今年都是零交機，對此，國民黨立委吳宗憲今（1）日質詢痛批軍售案有4項霸王條款，其中包含「一定要付款」，但國防部長顧立雄對此反駁，戰規司長黃文啟則補充目前F-16V只付了60%款項。

國防部長顧立雄。（圖／中天新聞）

根據2019年鳳翔專案，我國編列2472億特別預算向美國採購66架F-16V戰機，按照原訂時程，應在2023年第四季就開始交付，並且在2026年底前完成全部交付，不過直到今年11月底，美方至今一架戰機都沒有交付。

吳宗憲質疑對美軍購有四大霸王條款，顧立雄認為並非事實。（圖／中天新聞）

吳宗憲今天在立法院指出，根據審計部查核，「交機延宕但國防部照常付款」，他直指對美軍售案有四大霸王條款，包括沒有罰款、交貨期程僅供參考沒有強制性、一定要付款，以及保障美國利益。

對此，顧立雄趕緊表示吳宗憲這番說法有誤，並且表示「一定要付款」這點並非事實，隨後黃文啟補充表示，目前F-16V只付了60%的款項，而且目前有48架戰機正在生產線上組裝。

