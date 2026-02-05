吳宗憲拋三部曲提升宜蘭生育率

宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲召開「好孕．好養．好未來」政策發布會，針對年輕家庭最頭痛的托育問題，端出「好養三部曲」。（吳宗憲服務處提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

宜蘭縣新生兒跌破二千大關。爭取國民黨宜蘭縣長提名的立委吳宗憲五日召開「好孕．好養．好未來」政策發布會，針對年輕家庭的托育問題端出「好養三部曲」。

吳宗憲指出，宜蘭縣前年新生兒還有二千四百四十三人，但去年僅剩一千九百多人，跌破二千大關，短短一年內少了五百多個。「這不只是冰冷的數字，更是宜蘭未來的競爭力」。

「為什麼一位父親必須冒著危險，帶著兩個幼兒在寒風冷雨中送餐？」面對新生兒人數雪崩式下滑，吳宗憲談及日前在羅東街頭目睹外送員爸爸帶著二歲與六歲孩子冒雨跑單的場景，身為四歲兒父親的他難掩激動。

吳宗憲承諾，當選後將推動「育嬰留停補足全薪」、「公私立托育免月費」及「親子館升級臨托站」等重大政策，年度預算約一億八千六百萬元。他強調，透過《財劃法》修正，宜蘭將增加上百億自有財源，「取之於宜蘭當然要用之於宜蘭」。

他宣布，以「好孕．好養．好未來」為婦幼政策主軸，此次率先端出零至三歲階段的「好養三部曲」，包括「育嬰留停全薪二點零」、「托育免月費」及「公托加值、臨托喘息」。