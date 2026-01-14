吳宗憲拋政見「囝仔我來顧」

國民黨立委吳宗憲昨（十四）日下午於礁溪鄉湯圍溝溫泉周邊，與立委黃建賓、立委游顥一同啟動「一腳一步，走出蘭陽新道路」系列行動，同時正式拋出參選宜蘭縣長後的第一個系列政見-「囝仔我來顧」教育四大政策，以實際行動走入基層，向鄉親報告理念與方向。

活動現場氣氛熱絡，許多鄉親自發到場支持、掃街沿途互動熱烈。吳宗憲表示，「一腳一步，走出蘭陽新道路」將陸續走遍宜蘭各鄉鎮，十五日將於羅東舉辦第二場行動，誠摯邀請更多鄉親一同參與，面對面交流，作伙為宜蘭找出一條走得下去、走得長遠的新道路。

吳宗憲表示，宜蘭幅員遼闊，全縣十二鄉鎮、總面積達二一四四平方公里，八十三萬公尺的鄉鎮市道路，都是一代代宜蘭人一步一腳印開墾、建設而來的成果。「宜蘭的路，是先人走出來的；未來的路，也必須靠我們親自走、親自聽，才能走得對、走得遠。」

提及「一腳一步，走出蘭陽新道路」的設計理念，吳宗憲表示，從吳沙開墾蘭陽平原開始，先人戴著斗笠、牽著春牛，把農業技術帶進宜蘭，造就今日稻米、蔥、蔬菜、水果聞名全台的農業大縣；宜蘭市至今仍保留的「鞭春牛」傳統，正象徵勤奮、踏實與代代相傳的精神。縣政推動亦然，需要延續，也需要前行。

吳宗憲說明，「一腳一步，走出蘭陽新道路」不只是象徵性的行動，而是一項持續性的地方傾聽工程。未來將以徒步、掃街等方式，實際走遍宜蘭十二鄉鎮，深入大街小巷，傾聽不同族群、年齡與職業的心聲，把鄉親的煩惱與期待，轉化為具體可執行的政策，也親自向大家說明理念、懇託支持，讓政策真正從地方出發。