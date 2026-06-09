吳宗憲拋校安4政策 承諾建立專責義交導入AI守護學童
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導
針對校園安全，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今（9）日召開記者會，分享自己過去在擔任導護志工的經驗，並道出許多家長的擔憂。吳宗憲於記者會中提出「校安四核心，家長勁安心」校安政策，他承諾未來將透過義交進駐、周邊禁行大型車、專責校安人力及AI科技防護4大面向，打造更完整的校園安全網。
吳宗憲分享，他日前在羅東一所國小擔任導護志工，親身站在路口守護孩子上學，看見許多孩子背著沉重書包獨自穿梭車流間，感觸很深。他並指出「每一位父母最簡單的願望，就是孩子能平安上學、平安回家。」，也直言宜蘭縣府應主動承擔校安的責任。
吳宗憲提出校安4核心政策，其一，校園義交應進駐，縣府應編列預算，聘請專業義交於校園重點路口擔任導護；第二，升級校園周邊交通安全，主動盤點上下學通勤熱區、禁止大型車輛通行，由縣府單一窗口協助學校改善交通環境，從被動申請走向「主動治理」。
第三，專責校安人力。吳宗憲表示，從國小到高中分階段增設「專責校安人員」，每日巡查8小時，朝「校校有校安」邁進；第四，AI科技守護校園，他承諾，將引進AI電子圍籬、智能辨識系統，裝設在校園內有危險處，如校園屋頂、或附設有游泳池的環境周邊，提升異常事件預警與即時應變能力。
宜蘭縣議員黃琤婷指出，目前導護多仰賴熱心家長志工協助，但志工並無交通指揮權和稽查權。未來透過有專業訓練和相關權限的義交導護，加上縣府規劃大型車禁行措施，既能提升學童安全，也能讓家長放心。
黃琤婷也說，面對校園霸凌、暴力及毒品滲透頻傳，吳宗憲的校安人員政，是參考雲林、花蓮等縣市經驗，優先從高風險學校著手，逐步建立校校有校安制度。校安人員將負責校園巡查、安全維護、危機通報及突發事件應處，成為守護校園的重要力量。
「台北市、嘉義市已經在做了，宜蘭也應積極跟上，用最新的科技守護下一代。」競辦發言人鄭皓文表示，近年校園霸凌、新興毒品滲透（如「喪屍煙彈」）及校外人士闖入層出不窮，引進「AI電子圍籬」就是為了幫學校拉起24小時防線，比起傳統電子圍籬正確率約20%，AI系統可提升至90%。希望透過AI科技精準辨識闖入、逗留等行為，第一時間通知校安人員處理。
照片來源：吳宗憲競選辦公室
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