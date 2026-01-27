吳宗憲拋「老大人我來顧」 70歲以上免健保費6.2萬人受惠

宜蘭縣長參選人吳宗憲今（27）日在冬山鄉廣興社區召開記者會,宣布【宜蘭新政】第二彈「老大人我來顧」政策,承諾70歲以上長者免繳健保費,減輕三明治世代壓力。

吳宗憲指出,台灣45至65歲的三明治世代人口達234萬,其中46%自認壓力超負荷,主要來自子女教育開銷（85%）與長輩健康照顧（80%）兩大壓力源。他觀察到部分長輩為省錢不願就醫,強調政府必須介入支持,不能讓長輩為省錢犧牲健康。

根據政策規劃,未來凡設籍宜蘭滿一年之70歲以上長者,將全額補助健保費,以第6類保險對象計算,每人每月上限826元。估計全縣約6.22萬名長者受惠,年度所需經費約6.16億元。

吳宗憲進一步說明,此政策將搭配AI科技導入,結合健康照護與慢性病管理,降低後續整體醫療支出,落實「在地安老、在地養老」願景。

針對財源問題,基層公務員出身的吳宗憲展現務實財政規劃能力。他表示過去地方財政受凍省與過時法規限制,因此在立法院極力推動《財劃法》修正。修法後宜蘭每年將增加百億經費,優先用於福利政策。

吳宗憲強調,將用穩定財源與具體政策,讓宜蘭長輩「勁健康」,讓年輕人「勁安心」,帶領宜蘭走出新路。

