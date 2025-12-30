吳宗憲拚參選宜蘭縣長 羅東掛首面看板

▲國民黨立委吳宗憲說，他正式投入地方首長選舉，希望將多年公職經驗，全心投入宜蘭治理。（圖／吳宗憲提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委吳宗憲爭取參選宜蘭縣長，今（30）日在羅東鎮純精路轉角揭開第一面競選看板，宣示參選決心，縣議會副議長陳漢鍾、縣議員林岳賢也公開相挺。吳宗憲說，這不僅是一面看板，更象徵他在累積超過20年司法、行政與立法歷練後，正式投入地方首長選舉，希望將多年公職經驗，全心投入宜蘭治理。

吳宗憲指出，羅東是他在宜蘭落地生根、實際生活的地方，也是他向縣長林姿妙請益政策、深入了解免費營養午餐制度的起點。更重要的是，羅東也是他上任立委後，第一件處理的重大陳情案所在地，成功解決卡關長達60年的羅東工業保護地解編問題。他強調，「羅東是我的新故鄉，我必須在這裡向鄉親報告參選的決心。」

吳宗憲表示，宜蘭在歷任縣長奠定的基礎上，仍需要新的治理思維與更開闊的中央視野。他指出，林姿妙任內致力於償還縣府債務、建立財政紀律，成果已獲中央肯定，而近期國民黨、民眾黨立委聯手推動《財政收支劃分法》修法，成功為宜蘭爭取每年增加128億元穩定財源，正是縣政全面升級、脫胎換骨的關鍵時刻。

吳宗憲強調，未來若有機會承擔更大責任，將結合自身行政歷練、中央資源與國際視野，帶領宜蘭「走新路」，不再只是後花園，而是站上「國門第一排」。針對黨內提名競爭，他表示，國民黨沒有分裂的本錢，提名將是一場君子之爭，無論最終由誰出線，大家都會相互支持、攜手合作，共同對抗中央長期執政的民進黨，守護宜蘭這塊土地。

