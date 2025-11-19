吳宗憲指台灣詐騙第一 鄭銘謙堅稱「沒有」：不能這樣講喔！

國民黨立法委員吳宗憲指出：「台灣詐騙是第1名！」法務部長鄭銘謙激動地強調：「沒有，不能這樣講喔！」（圖：立法院國會頻道）

台灣詐騙集團猖獗，詐騙、洗錢案件層出不窮。針對太子集團跨國詐騙洗錢案，法務部19日赴立法院報告打詐成效，國民黨立法委員吳宗憲質疑「台灣詐騙是第1名！」法務部長鄭銘謙激動地強調：「沒有，不能這樣講喔！」

吳宗憲臉書發文寫道，太子集團在台灣囂張超過6年的關鍵在於制度，因為據金管會報告，從108年起，至少10家銀行發現太子相關帳戶「很不正常」，共送出52次可疑交易通報。但調查局卻強調，做了26份金融情資報告「並非完全不作為」。結果是6年了，這些警報沒有一件真正成為檢察官指揮偵辦的案件。

吳宗憲感嘆，原來是52次通報，加上26份分析報告，但卻是0分案。吳宗憲19日質詢時表示，2008年他去美國反洗錢的訓練，後來台灣反洗錢調查的績效是非常棒的，那不能這幾年開始就劣化了，鄭銘謙回應：「我們還是亞洲第1名啊，我們現在是亞洲第1名啊」。吳宗憲追問：「但是詐騙也是第1名！」

對此，鄭銘謙激動地說：「沒有，不能這樣講喔，這個…這個…委員你有數據嗎？你有數據說我們詐騙是第1名嗎？」吳宗憲質問：「那太子集團你怎麼樣？」鄭銘謙喊：「太子集團我們掌握了啊，我們查獲了啊，我們這個案件辦得是非常龐大…」，吳宗憲直言，「可是詐騙是民怨第一名！你去講給人民聽！」