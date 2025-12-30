吳宗憲掛看板 張勝德辦懇託會

國民黨立委吳宗憲（中）30日懸掛首面競選看板，宣布爭取提名參選宜蘭縣長，無黨籍宜蘭縣副議長陳漢鍾（右二）、議員林岳賢（左二）等人到場力挺。（吳佩蓉攝）

國民黨宜蘭縣長提名戰升溫，立委吳宗憲30日在羅東鎮純精路懸掛首面競選看板，決定爭取國民黨提名參選縣長，要帶領宜蘭「走新路」，黨內也欲競選縣長的議長張勝德將自明年1月起，陸續在縣內展開7場「縣長提名問政懇託會」，吳、張短兵相接，點燃戰火。

吳宗憲昨掛起首面看板，包括無黨籍副議長陳漢鍾、國民黨議員林岳賢等人到場聲援，吳表示，首面看板不僅象徵參選起點，也代表他在累積20多年司法、行政與立法歷練後，正式投入地方首長選舉，希望把多年公職經驗全心投入宜蘭治理。

廣告 廣告

他指出，選擇羅東作為第1站，除了是自己落腳、生活的地方，更是上任立委後，成功協助解編卡關60年的羅東工業保護地的起點，「羅東是我落地生根的新故鄉，必須在這裡向鄉親報告決心。」

吳宗憲強調，宜蘭在歷任縣長奠定的基礎上，仍需要新的治理思維與中央視野，縣長林姿妙任內致力償債與財政紀律，成果獲中央肯定，近期國民黨、民眾黨立委聯手推動《財劃法》修法，為宜蘭爭取每年增加128億元穩定財源，正是縣政全面升級的關鍵時刻。

他進一步說明，未來若有機會承擔更大責任，將結合行政經驗、中央資源與國際觀點，帶領宜蘭「走新路」，不再只是後花園，而是站上「國門第一排」。

吳宗憲表示，黨內提名競爭是君子之爭，黨沒有分裂本錢，無論最終由誰出線，彼此都會相互支持，攜手守護宜蘭對抗長期執政中央的民進黨。

對於陳漢鍾的態度，張勝德表示「尊重」，他指出，自己與吳宗憲向來是合作夥伴，並非競爭對手，現階段雙方屬於「堅定的藍藍合」。

張勝德也將自明年1月3日起，在冬山、羅東、宜蘭市、五結、大同等地展開7場縣長提名問政懇託會，主打基層經營與傾聽地方聲音。

國民黨宜蘭縣黨部表示，待黨中央安排日期開第2次協調會，若黨中央協調不成就做民調，在明年農曆年前提出人選，再與民眾黨提名的前立委陳琬惠協調。