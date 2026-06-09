吳宗憲提校安升級方案 全面守護學童

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右）在羅東鎮一所國小擔任導護志工，親身站在路口守護孩子上學，看見許多孩子背著沉重書包獨自穿梭車流間，感觸很深。（吳宗憲競辦提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲九日與縣議會黨團議員及競辦發言人鄭皓文召開記者會，提出「校安四核心，家長勁安心」校安政策，透過義交進駐、周邊禁行大型車、專責校安人力及AI科技防護四大面向，打造更完整的校園安全網。

吳宗憲日前在羅東鎮一所國小擔任導護志工，親身站在路口守護孩子上學，看見許多孩子背著沉重書包獨自穿梭車流間，感觸很深。他指出「每一位父母最簡單的願望，就是孩子能平安上學、平安回家」，縣府應主動承擔校安的責任。

廣告 廣告

他提出，校安四核心政策內容：第一，義交進駐─編列預算，聘請專業義交於校園重點路口擔任導護；第二，升級校園周邊交通安全─主動盤點上下學通勤熱區、禁止大型車輛通行，由縣府單一窗口協助學校改善交通環境，從被動申請走向「主動治理」；第三，專責校安人力─從國小到高中分階段增設「專責校安人員」，每日巡查八小時，朝「校校有校安」邁進；第四，AI科技守護校園─引進AI電子圍籬、智能辨識系統，裝設在校園內有危險處（如：屋頂、游泳池邊），提升異常事件預警與即時應變能力。

吳宗憲九日與縣議會黨團議員及競辦發言人鄭皓文召開記者會，提出「校安四核心，家長勁安心」校安政策。（宗宗憲競辦提供）

吳宗憲表示，若有機會承擔縣政，將逐步建立制度，讓縣府成為家長、老師與孩子最堅實的後盾，「讓宜蘭走新路，也給孩子一條平安回家的路」。