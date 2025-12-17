吳宗憲擔任飛行評審火力全開 《Talk Talk秀台語2》總決賽話題不斷

由浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒共同主持、「台語大師」許效舜擔任評審長，並由黃豪平參與評審的《Talk Talk秀台語》第二季，本週五（12/19）將播出總決賽，節目特別邀請「綜藝天王」吳宗憲擔任飛行評審，他一登場便展現十足綜藝感，不僅主動接手主持，還笑稱第三季要「取代Sandy」，讓現場氣氛熱絡，Sandy也忍不住回應「到底要講多久」，隨著第二季進入尾聲，製作人黃淑宜同步宣布第三季賽制正式啟動，並開放報名，邀請各行各業、對台語表演有興趣的民眾踴躍參加。

(圖｜公視台語台提供)

《Talk Talk秀台語》第二季在網路平台持續累積聲量，官方社群總瀏覽數突破3200萬次，較第一季成長約三倍，再度寫下台灣綜藝節目的新紀錄。連續兩季擔任主持的Sandy表示，雖然一開始台語不算流利，但在與選手、評審的互動中逐漸進步，她也分享總決賽心情：「觀眾都在等這一刻，看誰能成為最後的總冠軍，選手們實力都很強，能走到最後真的不容易。」浩子則認為，作為台灣首檔以台語脫口秀為核心的節目，《Talk Talk秀台語》具有延續的意義，能讓更多人感受台語的魅力。

長期推動台語文化的評審長許效舜，觀察兩季選手的差異後指出，第一季選手表現認真，而第二季選手更能將台語自然融入日常生活與創作中，他認為，平時多使用台語，能讓舞台上的故事更加生動有趣，也期盼台語成為生活中重要的溝通語言，許效舜也鼓勵前兩季參賽者持續挑戰第三季。評審黃豪平則提出新構想，建議第三季可由他與許效舜各自帶隊進行對抗賽，為節目增添不同火花。

(圖｜公視台語台提供)