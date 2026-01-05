吳宗憲攜教育部、運動部下鄉給解方

國民黨立委吳宗憲昨（五）日偕同立法院教育及文化委員會召委劉書彬、立委林沛祥，邀集教育部、運動部、行政院人事總處簡稱人總，赴宜蘭考察，以解決鄉親最擔心的校園淹水與體育發展停滯問題。宜蘭縣代理縣長林茂盛、副議長陳漢鍾、縣議員林岳賢、民眾黨立法院顧問陳琬惠，民進黨立委陳俊宇也到場共同關心。吳宗憲並將持續監督中央落實協助與承諾。吳宗憲強調，從校園防災安全、托育環境到體育升級，這是一條宜蘭必須走的新路。地方有需求，中央有資源，他就負責把這條路接通。

據行政院最新核定計畫，蘇澳分洪道工程恐需至二○二九年底才能完工，吳宗憲表示，孩子的安全不能等這四年，中央必須在分洪道完工前的空窗期，優先支持宜蘭校園的防災計畫。填補二○二九年底前的防災空窗期：給孩子一條安全上學路。吳宗憲指出，去年鳳凰颱風重創宜蘭，顯示在極端氣候與共伴效應下，宜蘭特殊的畚箕地形極易積水。但蘇澳分洪道，最快也要二○二九年底才能完工，等於宜蘭師生還需面對整整四年的水患風險。

吳宗憲強力要求教育部，支持縣府提出校園防災韌性計畫，針對羅東國中、冬山國中、蘇澳國小、武淵國小等十六所易淹水學校，優先核定設置防水閘門與大型移動式抽水機，確保家長與學童在豪雨期間安全，不讓校園成為防災破口。

回應11/25議會呼籲，一個月內極力協調。吳宗憲指出，去年十一月廿五日宜蘭縣議會總質詢時，地方議員強烈呼籲成立運動處與小巨蛋，他隨即於隔日1/26，在立法院質詢運動部，表達地方相關需求，且在隨後的一個月，密集邀集教育部、運動部、行政院人事處、國教署、全民署等單位，舉辦了五場協調會議，逐一盤點法規與政策，就是為了能帶回宜蘭鄉親具體的解決方案。

催生運動處與小巨蛋，宜蘭運動場館升級不能拖。下午，吳宗憲親自帶領相關部會現勘宜蘭運動公園體育館。