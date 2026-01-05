吳宗憲攜教育、運動部赴宜蘭考察 中央承諾3大紅包

立委吳宗憲偕立法院教育及文化委員會召委劉書彬、委員林沛祥，邀集教育部、運動部、行政院人事總處赴宜蘭考察，吳宗憲說，經他協調下，中央部會與宜蘭縣府面對面溝通，會後達成「三大具體承諾」。（吳宗憲服務處提供）

國民黨立委吳宗憲五日偕同立法院教育及文化委員會召委劉書彬、委員林沛祥，邀集教育部、運動部、行政院人事總處赴宜蘭考察，以解決鄉親最擔心的校園淹水與體育發展停滯問題。

據行政院最新核定計畫，蘇澳分洪道工程恐需至二０二年底才能完工，吳宗憲表示，孩子的安全不能等這四年，中央必須在分洪道完工前的空窗期，優先支持宜蘭校園的防災計畫。

吳宗憲親自帶領相關部會現勘宜蘭運動公園體育館。他表示，這座使用了近四十年的老舊場館，已無法滿足現代賽事與展演需求。宜蘭作為體育大縣，值得擁有一座兼具國際賽事與藝文活動功能的現代化小巨蛋。

他呼籲運動部，應全力協助縣府提出的改建計畫，並支持「安農溪水域訓練基地」升級，發展宜蘭特有的輕艇運動。

吳宗憲說，經他協調下，中央部會與宜蘭縣府面對面溝通，並於會後達成「三大具體承諾」，為宜蘭校園安全與體育發展爭取到實質進展。

承諾一：防災與校安經費，國教署盡力支持；承諾二：體育館升級「多功能場館」，跨部會解決土地難題；承諾三：縣府運動處人力缺口，人總壓線二月十二日給答案。