吳宗憲放話邀周杰倫9成會來

吳宗憲（中）4日舉辦演唱會加場記者會，寶弟（右）、鹿希派開心祝賀。（范揚光攝）

本土天王吳宗憲4日舉辦演唱會加場記者會，宣布將在3月28、29日於台北國際會議中心TICC舉辦「2026臭男人巡迴演唱會」。這場演唱會由已故天王高凌風的兒子葛兆恩（寶弟）策畫，寶弟昨到場力挺，還笑說屆時他也會上台唱2首歌，被吳宗憲虧「現在還要賣票，你不要開玩笑。」

吳宗憲3月28日將邀來康康擔任嘉賓對唱，並加碼預告正在邀請曾一起合唱〈窗外〉 Joanna（馮瑋君）同台演出。吳宗憲昨更放話只要他開口邀天王周杰倫來站台，周杰倫來的機率是9成以上，「我以前都沒有去麻煩過人家」，下秒大家拱他主動邀周杰倫，吳宗憲打趣婉拒，「我為什麼要邀？你又不是我媽。」

外界關心他是否已送給徒弟Lulu黃路梓茵、陳漢典的200萬禮金？他曬出對話紀錄證明，「那個小錢怎麼可能拖過隔天」，鹿希派爆料，公司內部曾勸吳宗憲「不要真的包200萬出去」，吳宗憲霸氣回「勸什麼勸」，說到就要做到。

吳宗憲近來送別幾位身邊好友，心情不捨，談到袁惟仁逝世，他說跟黃韻玲、莫凡、游鴻明、張宇等人有群組，定期幫忙資助袁惟仁復健，吳宗憲表示：「我最後一次匯款比較多，因為怕忙到沒有時間就匯多一點，沒想到就發生不幸的事情。」

3月29日門票開賣即售罄，聽到粉絲敲碗加場，吳宗憲跟寶弟馬上喬時間，演唱會將在2月27日於KKTIX網站、全家便利商店開賣3月28日場次。屆時連唱2場，吳宗憲說，不管大場還是小場，都會以最認真態度看待，「把每一場都當最後一場辦，唱出所有歌迷最愛聽的歌，來我的演唱會就是要值回票價。」