吳宗憲斷言：人設崩塌至少需三年才能復出 曾與黃明志、謝侑芯同框

作為台灣娛樂圈話題焦點人物，吳宗憲時常分享他對於時事的看法，12日他在一場活動中分享了「粿王事件」賠償金的看法，並談論到粿粿因外遇標籤可能需要3至5年才能重返演藝圈。此外，吳宗憲還提到自己曾與捲入謝侑芯命案的黃明志，以及謝侑芯本人同框，但對於馬來西亞警方認「黃明志與謝侑芯存在超友誼關係」的說法，吳宗憲表示不清楚狀況，認為應交由司法處理。

吳宗憲12日現身被問到近期的演藝圈時事，也大方回應對粿王事件的看法。（圖／TVBS）

吳宗憲受訪談論粿粿與范姜彥豐事件時表示，賠償金是有行情的，建議王先生(指王子)接受500萬，粿粿接受700萬的賠償金。他還提到粿粿已經付了約400至500萬的房子款項，建議將房子移給范姜彥豐抵掉，自己則淨身出戶。值得注意的是，粿粿過去因在吳宗憲節目中亮相而獲得一些知名度，當時她被說長得像吳宗憲高中時期的女朋友。如今，粿粿被貼上外遇標籤，吳宗憲認為人設死亡後，通常需要3至5年才能重返演藝圈。

廣告 廣告

對於感情問題，吳宗憲強調感情到最後只剩下「不甘心」三個字，他還鼓勵范姜彥豐說：「彥豐你帥成那樣怕什麼，天涯何處無芳草，何必單戀一枝花。」當談到粿粿在節目上可能展現的沒有邊界感的話題時，吳宗憲坦言自己也會約女生到家裡，還問了一旁的羅志祥「你會嗎?」，羅志祥也當即表示自己現在「念經比較多」，讓現場笑聲不斷。

關於黃明志捲入謝侑芯命案，吳宗憲透露自己曾與兩人同框，就在謝侑芯離開台灣前往馬來西亞的前一天，當時他們正在拍攝廣告，謝侑芯就在他左邊。然而，對於馬來西亞警方認為黃明志與謝侑芯之間存在超友誼關係的說法，吳宗憲表示不太清楚狀況，也不便評論，強調司法問題應該交由司法處理。

更多 TVBS 報導

謝侑芯廣告畫面刪光！吳宗憲才合作「近距離互動」 震驚黃明志捲命案

吳宗憲出手了！勸粿粿賠700萬「淨身出戶」 嘆王子人設死亡難回歸

爆有裸擁照！命理師斷言王子「易沉迷女色」：這時恐遭反噬

黄明志捲命案風波未平！有人意圖領謝侑芯遺體 大馬警證實了

