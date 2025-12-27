吳宗憲明年開嗓 《臭男人》嗨唱臺北

記者周毓洵／臺北報導

「LOCAL KING」吳宗憲終於要在臺北開唱了！粉絲苦等將近8年，吳宗憲正式宣布，將於明年3月29日在臺北國際會議中心（TICC），舉辦「吳宗憲 JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》臺北站」，吳宗憲預告：「演唱會我會盡全力，內容保證精采帶給大家開心！」

康康擔任嘉賓 重溫搞笑橋段

自2019年高雄巨蛋及馬來西亞演唱會後，吳宗憲久未在臺北舉辦大型個唱，這次回到熟悉的城市，他也滿懷感恩表示：「演唱會我會盡全力，帶給大家開心！現在開演唱會不是為了賺錢，而是想討好每一位支持我的歌迷，沒有他們，就沒有今天的我。」字字句句都展現對舞臺與歌迷的珍惜。

這次演唱會取名為「臭男人」，吳宗憲笑說，「臭」拆開來就是一點自大，也是一種對年紀與人生的自嘲，「上了年紀的男人，好像就只剩一張嘴了。」幽默中帶點感嘆，也正是這場演唱會想傳達的味道。屆時好友康康也將擔任嘉賓，不只合體開唱，兩人經典的鬥嘴、搞笑橋段也確定不會缺席。

吳宗憲的音樂作品更是跨世代的共同記憶，從「是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我」、「真心換絕情」、「三暝三日」、「永保安康」、「有夢你會紅」，到與溫嵐合唱的「屋頂」、與劉德華、柯受良合唱的「笨小孩」，以及咻比嘟嘩的「世界末日」，超過百首金曲至今仍是KTV必點神曲。

談到未來規劃，吳宗憲透露跨年並沒有安排休假，重心仍放在公司營運與巡演準備上，也笑說現在雖然錄影少了，但業務反而更忙。他感性表示，會把《2026臭男人 巡迴演唱會》的每一場都當成最後一場來唱，用最珍惜、最感恩的心，唱給一路支持他的歌迷。

吳宗憲宣布「吳宗憲 JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》臺北站」明年3月29日唱回臺北。（東西文娛、星樂全球提供）