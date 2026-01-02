吳宗憲暌違8年台北開唱 神祕嘉賓驚傳是「她」

吳宗憲宣布舉辦「2026臭男人演唱會」。（容易文創提供）

「厲害啦！我是吳宗憲！」這句熟悉的開場白，終於要在台北現場再度響起。綜藝天王吳宗憲正式宣布，將於 3月29日登上台北國際會議中心，舉辦睽違近8年的大型個人演唱會「2026臭男人演唱會」。2026第一天官方也釋出神秘嘉賓圖，引起歌迷猜測也引爆話題。

從〈是不是這樣的夜晚你才會這樣想起我〉、〈真心換絕情〉、〈你比從前快樂〉到〈屋頂〉，吳宗憲橫跨綜藝與音樂世代的經典金曲，陪伴無數人成長。多年未在台北舉辦售票演唱會，讓這次回歸更顯珍貴。憲哥也笑說：「這次不只唱歌，還要把大家的青春一起唱回來。」

外傳吳宗憲演唱會的神祕嘉賓可能是天后「温嵐」，網友預想兩人過往多次合作、默契十足，若真在台北同台合體，勢必掀起全場大合唱，直接回憶殺爆擊！即便目前消息尚未證實，卻已讓粉絲瘋狂敲碗：「如果是真的，票又要秒殺了！」

此外，目前吳宗憲本次演唱會也會邀請好搭檔康康擔任演出嘉賓，綜藝火花加上音樂實力，可想而知勢必笑聲與掌聲齊飛。主辦單位也表示，演出內容將融合音樂、段子與驚喜橋段，打造只屬於吳宗憲的「臭男人宇宙」。

