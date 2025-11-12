吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去

羅志祥12日找吳宗憲上節目《綜藝OK啦》，錄影前吳宗憲受訪時，聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子已付了400多萬還是500萬，房子過給他（范姜彥豐），就淨身出戶」，他無奈表示，「就是怒火已經起來了，他們要上法院前，不如給我一個電話，什麼都好了！」

吳宗憲。（圖／小娛樂）

吳宗憲表示，粿粿跟王子都是他的朋友，兩個人都是很好的人，兩人發生這件事，短時間很難再回到鏡頭前，「人設死亡，大概要個三到五年，才可能有機會。」由於兩人現在都沒經紀公司撐腰，吳宗憲被問到是否會幫忙？他笑說：「我的經紀公司名存實亡！根本沒有藝人了，出事的出事！」

吳宗憲也喊話范姜彥豐，「帥成那樣！讓它平靜一點過去，天涯何處無芳草，何必單戀一枝花呢！」聊到過去粿粿上節目時的狀態，吳宗憲聊起「邊界感」這件事，「邊界感還是要有，我是敏感體質，我蠻有邊界感。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

