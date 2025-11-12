吳宗憲曝粿王賠償行情價！勸粿粿不必掙扎：淨身出戶

何美（左起）、吳宗憲、羅志祥進棚錄製《綜藝OK啦》。

3粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），協商4個月因金額喬不攏而曝光。與粿粿、王子及范姜彥豐都有交情的吳宗憲今（12日）上中天《綜藝OK啦》被問到范姜彥豐的求償金，他認為：「這種東西是有行情的，睡夢中大概是這樣，你要平息人家心中的怒火，加重一點因為你們3個都是好友，我們在愛情前誰不卑微。」

粿粿、范姜彥豐爆婚變「法院判決」曝光，對此吳宗憲無奈表示，「他們要上法院前不如給我一個電話，什麼都好了，我現在本身已經不在藝能界，藝能界的事情都太小了！」針對法院判決吳宗憲也說：「法院約莫判決1200萬元，是可以分期付款，不要再掙扎了，王（王子）先生就500（萬），她（粿粿）700（萬），因為房子就付了4百多5百，抵房子過給他，就淨身出戶。」

廣告 廣告

雖與3人都認識，但吳宗憲坦言事發後並沒有傳簡訊給粿粿，更強調：「這時候要傳什麼？感情到最後只剩不甘心，彥豐你這麼帥，天涯何處無芳草，何必單戀一枝花？讓它過去沒事的。」並直言粿粿、王子人設翻車，要回歸演藝圈很難，最快也要3到5年才回得來。

更多鏡週刊報導

黃明志捲謝侑芯命案！吳宗憲「才和2人一同工作」：心裡蠻難過的

李拾壹找暗黑女神加持MV 東尼大木親吻前先刷牙趣味十足

男偶像終歸走到演男男劇這一步？ NCT DREAM JENO、JAEMIN化身棒球少年