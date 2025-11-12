吳宗憲曝粿王賠償「1200萬行情」 喊話范姜：帥成這樣怕什麼？網友抱不平
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導
藝人吳宗憲今（12）日錄製《綜藝OK啦》前接受媒體訪問，首度親口談到「粿王風波」最新進展。他坦言，根據他掌握的情況，范姜彥豐與粿粿之間的金額爭議約落在1,200萬元上下，雙方部分費用還能分期支付。「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子已付了400多萬還是500萬，房子過給他（范姜彥豐），就淨身出戶」他無奈表示，如果兩人願意在提告前打通電話，「就是怒火已經起來了，他們要上法院前，不如給我一個電話，什麼都好了！」
吳宗憲提到，粿粿與王子兩人他都熟識，都是不錯的人，但婚外情事件一出，形象難免重創，「人設死亡，大概要個三到五年，才可能有機會。」眼下兩人都沒有經紀公司撐腰，吳宗憲被問及是否幫忙，他苦笑回答，「我的經紀公司名存實亡！根本沒有藝人了，出事的出事！」
談到范姜彥豐的反應，吳宗憲語重心長勸說：「帥成那樣！讓它平靜一點過去，天涯何處無芳草，何必單戀一枝花呢！」他強調，不論誰對誰錯，「邊界感」都是藝人該學的一課，「邊界感還是要有，我是敏感體質，我蠻有邊界感。」
網友們對此回應態度不同，有的認為他的表態是話中有話，「重點是這段吳宗憲表示，粿粿跟王子都是他的朋友姜范不是」，也有人為姜范抱不平，「他就是過不去，難道你能過」、「受傷的不是吳宗憲，有什麼資格叫人家放下」。
