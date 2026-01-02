吳宗憲演唱會「天后級嘉賓」疑曝光 粉絲瘋狂：票又要秒殺了

吳宗憲一句「厲害啦！我是吳宗憲！」的熟悉開場白，終於要在台北現場再度響起。他將於2026年3月29日登上台北國際會議中心，舉辦睽違近八年的大型個人演唱會——「2026臭男人演唱會」，神秘嘉賓的身分也疑似曝光！

吳宗憲臭男人演唱會（圖／東西文娛、星樂全球提供）

從〈是不是這樣的夜晚你才會這樣想起我〉、〈真心換絕情〉、〈你比從前快樂〉到〈屋頂〉，吳宗憲橫跨綜藝與音樂世代的經典金曲，陪伴無數人成長。多年未在台北舉辦售票演唱會，讓這次回歸更顯珍貴：「這次不只唱歌，還要把大家的青春一起唱回來。」

廣告 廣告

不只是青春BGM再度回歸，更讓話題持續延燒的是，2026年第一天官方釋出神秘嘉賓圖，悄悄傳出神秘嘉賓可能是天后溫嵐。提及溫嵐，網友聯想到兩人過往多次合作、默契十足，若真在台北同台合體，勢必掀起全場大合唱，即便目前消息尚未證實，仍讓粉絲瘋狂敲碗：「如果是真的，票又要秒殺了！」

吳宗憲將於三月舉辦睽違近八年的大型個人演唱會。（圖／容易文創提供）

3月29日演唱會當日，吳宗憲也已公布將特別邀請好搭檔康康擔任演出嘉賓，綜藝火花加上音樂實力，可想而知勢必笑聲與掌聲齊飛。主辦單位表示，演出內容將融合音樂、段子與驚喜橋段，打造只屬於吳宗憲的「臭男人宇宙」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導