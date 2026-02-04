吳宗憲演唱會周杰倫站台機率「九成以上」 被拱邀請笑著回應了

吳宗憲 4 日宣布，3 月 29 日在台北國際會議中心（TICC）舉辦的「2026 臭男人」演唱會完售，因此決定於 3 月 28 日加開一場。聊到嘉賓人選，他先表示温嵐近期行程繁忙，但仍希望有機會邀請她合唱〈屋頂〉；同時也點名曾與他合唱〈窗外〉的 Joanna 馮瑋君，並曝光對方近況。

吳宗憲透露，演唱會將演唱更多大家耳熟能詳的經典歌曲，並賣關子表示：「有一個人我正在邀她，她已經嫁入豪門，成為兩個孩子的媽，現在過得非常幸福快樂，有很多精品是她們家代理的。」隨後也坦言，這位神秘嘉賓正是 Joanna 馮瑋君。

至於他與周杰倫的關係，兩人曾在 2015 年因婚宴未受邀而關係降到冰點。不過去年周杰倫在台北大巨蛋開唱時，舞台上曾脫口念著「憲哥怎麼沒來？」讓外界解讀為破冰訊號。吳宗憲被問及此事時，也鬆口表示「成功何必在我」，似乎已放下過往恩怨。

吳宗憲也在記者會上主動提到：「如果我開口邀請周杰倫來幫我站台，我告訴你，來的機率應該九成以上，不過大家都是好朋友，不想為難人家。」現場記者拱他是否真的要邀請，吳宗憲則笑回一句：「你又不是我媽。」

先前吳宗憲多次公開表示希望能站上大巨蛋開唱，未料 9 年過去始終未能如願，他坦言已經死心。這次演唱會因籌備時間相當緊湊，最終選在台北國際會議中心舉行，但他也承諾一定會把內容做到最好，「絕對讓大家從頭笑到尾。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導