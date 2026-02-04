吳宗憲演唱會嘉賓點名周杰倫！自信「機率9成以上」鬆口邀約可能

記者徐珮華／台北報導

吳宗憲（憲哥）「臭男人」巡迴演唱會台北站，將於3月29日在台北國際會議中心（TICC）登場，門票日前開賣不到2小時全數售罄。他今（4）日出席演唱會記者會，驚喜宣布將於3月28日加場，也鬆口嘉賓人選，更放話若邀請周杰倫，對方現身的機率高達9成。

吳宗憲出席「臭男人」演唱會加場記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

吳宗憲圈內交友廣闊，睽違7年舉辦演唱會，嘉賓人選備受關注。他透露目前正邀請曾合唱〈窗外〉的Joanna（馮瑋君），笑說對方多年前嫁入豪門後淡出螢光幕，若願意前來站台，唯一條件是「不能穿高跟鞋」。此外，曾合唱〈屋頂〉的温嵐也在他的口袋名單內，他表示對方近年工作繁忙，不過「如果我開口，她是一定會來的」。

吳宗憲也主動提及愛徒周杰倫，坦言這輩子還沒麻煩過人家，但是「如果開口要周杰倫站台，我告訴你，來的機率應該是9成以上」。此話一出，現場立刻力拱邀約，他則打趣回應「我為什麼要邀邀看？你又不是我媽」，幽默婉拒提議。身為主辦方的葛兆恩（寶弟），則透露自己屆時將帶來6分鐘的組曲演出。

吳宗憲（中）預告演唱會彩蛋，葛兆恩（右）也將上台演出。左為鹿希派。（圖／記者鄭孟晃攝影）

至於為何不選在台北大巨蛋開唱，吳宗憲表示自己是最早提議在該場地開唱的藝人，尚未完工前就有此想法，無奈檔期始終喬不攏，「到第9年我已經死心了，一個藝人的生命週期不可能那麼長，我覺得我已經放下。」不過他預告演唱會將會是「全世界最好笑」，兩場內容變化多端，歌單皆為觀眾耳熟能詳的作品，還特別安排脫口秀橋段，保證其他演唱會「不可能比我的好玩」。

