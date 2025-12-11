吳宗憲澳門場急喊卡！ 康康爆雷「月底台灣開唱」地點曝 憲哥回應了

記者徐珮華／台北報導

吳宗憲（憲哥）原定本月27日於澳門舉辦「臭男人」演唱會，豈料香港大埔宏福苑日前發生奪命火災，造成百人死傷，計畫因此緊急取消。擔任嘉賓的康康，今（11）日出席「鑽石舞台之夜」演唱會感恩餐會時，意外「爆雷」演唱會將改於12月27、28日在台北國際會議中心（TICC）登場，對此吳宗憲也回應了。

康康出席餐會，意外爆雷吳宗憲演唱會動向。（圖／萬星傳播提供）

吳宗憲日前受訪表示「里有殯，不巷歌」，重大悲劇發生時不適合舉辦歡樂節目，也透露主辦單位葛兆恩（寶弟）忙於處理退票事宜，損失慘重。曾與吳宗憲、高凌風組成「三大難高音」的康康，提及葛兆恩原本打算在演唱會演唱父親高凌風〈冬天裡的一把火〉、〈燃燒吧！火鳥〉等代表作，卻因為香港大火顯得不合時宜，只好全數喊卡。

吳宗憲「臭男人」演唱會澳門站宣布取消。（圖／東西文娛、星樂全球提供）

沒想到康康今日脫口演唱會將改在台北舉辦，被提醒尚未正式公告後，仍毫不在意笑說：「沒關係，不然他把我換掉（嘉賓）。」吳宗憲稍早回應《三立新聞網》，表示目前都以配合主辦單位決定為主，同時分享近況：「現在每天都在公司上班，可以擁有自己的時間。終於來到時間自由，歲月靜好哈哈。」

