吳宗憲澳門演唱會喊卡！考量香港大火延期 門票售罄也停辦：時機不合適

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

綜藝天王吳宗憲原訂於12月27日在澳門舉行「綜藝不朽 吳宗憲・臭男人演唱會 澳門站」，卻在無預警情況下宣布延期。主辦單位負責人寶弟今（3）日表示，雖然門票早已全數售罄，但因香港發生重大火災，吳宗憲認為此時舉辦演唱會「不合時宜」，因此決議喊卡。

吳宗憲原定於本月27日舉行的澳門演唱會，因香港大火災情臨時喊卡。（圖／記者黃鈺晴攝）

香港宏福苑於11月26日發生五級大火，造成159人罹難，是自 1948 年永安倉庫火災以來最嚴重的火警。災情引發各界關注，《2025 MAMA Awards》落地香港的活動也因此低調進行，不僅藝人一律穿深色服飾，香港演員周潤發作為頒獎嘉賓也帶領全場默哀，以示哀悼。

廣告 廣告

吳宗憲的澳門演唱會同樣受影響。寶弟透露，開票前一天看到香港大火新聞，團隊第一時間就認為不宜照原訂日期舉辦活動；吳宗憲也認同「里有殯，不巷歌」，恰巧當時他正與吳宗憲在馬來西亞錄製《綜藝玩很大》，雙方反覆溝通後拍板延期。

寶弟坦言，演唱會延期確實造成固定開支無法追回，但他不視為損失。他也透露，吳宗憲已與主辦方積極協調新的檔期，「會盡快公布接下來的消息，期望一切安好，這是最重要的！」

更多FTNN新聞網報導

王子不倫事件狂燒！親弟邱宇辰衰被波及 「中國演唱會突延期」

范瑋琪爆「中國巡演票房慘」！僅賣完最低價位門票 開唱緊急喊卡

愛麗快看！EXO CHEN空降來台開唱 「超猛粉絲福利」曝光

