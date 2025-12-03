吳宗憲澳門演唱會無預警取喊卡 認「票都賣光」忍痛取消

【緯來新聞網】吳宗憲原定12月27日舉行的「綜藝不朽 吳宗憲．臭男人演唱會 澳門站」今（3日）突然宣布「延期舉行」，稍早吳宗憲證實此事，並難過表示，「因為香港大火⋯⋯里有殯，不巷歌。」他也透露，門票已全數售完，坦言「損失還蠻大的」。

吳宗憲於澳門的演唱會確定延期。（圖／記者陳明中攝）

「綜藝不朽 吳宗憲．臭男人演唱會 澳門站」主辦方在臉書上貼出演唱會延期公告，表示：「原定於2025年12月27日（星期六）舉行之《綜藝不朽 吳宗憲．臭男人演唱會 澳門站》因不可抗力因素將延期舉行 。票務系統將會為已成功購票之觀眾全數退款。」



對於演唱會因致哀香港大火而延期，吳宗憲向《緯來新聞網》說：「沒有辦法，太悲傷，票差不多賣光光了！但是忍痛取消！」他表示主辦單位是寶弟，雖然對方忍著不說，「但我知道包括場地設備還有各方面的協調機票住宿等等，損失還蠻大的。」雖然可惜，但吳宗憲也說：「不過我真的唱不出出來。」

