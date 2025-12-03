吳宗憲澳門演唱會突喊卡！「門票全售罄」延期原因曝光

吳宗憲宣布澳門演唱會延期舉行。（圖／東西文娛、星樂全球提供）





綜藝天王吳宗憲原訂於本月27日在澳門舉行「綜藝不朽 吳宗憲・臭男人演唱會 澳門站」，豈料如今卻無預警宣布取消，對此，吳宗憲也證實此消息，坦言因考量香港大火傷亡慘重，不適合舉行歡樂性質的演唱會。

吳宗憲睽違6年展開全新巡演計劃，首站就選在澳門倫敦人綜藝館，團隊日前已完成彩排，門票也早已銷售一空，沒想到卻突然宣布延期舉行，對此，吳宗憲則無奈表示：「對喔，因為香港大火……里有殯，不巷歌。」

對於演唱會延期的決定，吳宗憲深感遺憾：「演唱會取消，實在是很讓人難過，而我的演唱會又充滿了歡樂的氛圍，真的不適合……現在就主辦單位（寶弟）忙著要退票給已經買票的人。」

廣告 廣告

至於演唱會延期到何時舉行，吳宗憲則坦言：「現在時間還沒有告訴我們。我們可能等待他們的安頓，我們這邊都已經綵排完畢，而且票都賣完了，這次寶弟損失很大。」他透露主辦單位這次損失慘重，目前正積極處理退票相關事宜。



【更多東森娛樂報導】

●咻比嘟華3人同時追王婉霏 吳宗憲不忍：只有我是正人君子

●坤達閃兵告假《玩很大》！KID曝錄影氣氛：有點小失望

●坤達爆閃兵！《玩很大》最後錄影畫面曝 吳宗憲急喊：大事不妙

