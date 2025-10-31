吳宗憲澳門開唱與寶弟康康重現難高音

相隔6年，本土天王吳宗憲宣布將在12月27日舉辦「吳宗憲 JACKY WU《2025 臭男人演唱會》」，背後主辦方竟是葛兆恩（寶弟），兩人將結合康康，重現經典組合「三大難高音」橋段。

寶弟透露，吳宗憲非常樂於分享、也相當照顧他，這回合體算是一圓心願：「這次會邀請憲哥跟康哥，是因為希望能集結父親的老友們，再幹件大事，也算是一個小小的心願。」吳宗憲也解釋演唱會名稱「臭男人」的意義：「『臭』這個字拆開來，就是帶點自大，意味著上了年紀的男人，就只剩一張嘴。既感嘆歲月，也算是自我調侃。」

這回將重現「三大難高音」，吳宗憲說：「當年我和高大哥（高凌風）、康康，我們三個人就是『三大難高音』。高大哥已成絕響，這次希望把寶弟加進來，也算克紹箕裘。真是昔人已乘黃鶴去，此地空留黃鶴樓。」

寶弟也透露，在安排演唱會的過程中，似乎感覺得到父親高凌風的庇佑：「這次選在周六黃金檔於澳門倫敦人舉辦，能拿到這個時間的場地，真的像爸爸冥冥之中在幫忙。通常這時間澳門人潮洶湧，不管結果如何，這段過程都是很寶貴的經驗。不只憲哥和康哥，還有一位天后級嘉賓會登場，請大家期待，也相信一定會順利。」

至於何時回台灣開唱？吳宗憲笑說：「就讓我安心地離開吧！現在每唱一場，都隨時有可能成為絕響。偶爾的大型商演或海外演唱會，我就開心唱一下。因為真的很忙，總之還是得看時機才能有下一步。」為未來演出埋下伏筆。