吳宗憲火力全開！放話「搶女兒主持棒」Sandy崩潰：不要給他麥克風
《Talk Talk秀台語》第二季由浩子（謝炘昊）與Sandy（吳姍儒）聯手主持，「台語大師」許效舜搭配黃豪平擔任評審長，19日將迎來總決賽，邀請「綜藝天王」吳宗憲擔任飛行評審，一登場就人來瘋的他化身主持人，滔滔不絕讓Sandy氣得質問：「你到底要講多久？」
一開場Sandy 就笑說：「今天沒看電視，會是你這輩子最大的損失！」吳宗憲一上場簡直像「撿到槍」，火力全開、話匣子停不下來，完全展現「人來瘋」本色，把自己當主持人狂接話，錄影現場笑聲不斷，他還開玩笑說第三季要來「取代Sandy」，Sandy 當場苦笑回：「不要這樣喔！」節目中憲哥更不忘對黃豪平送上祝福，支持多元成家，祝他早日找到男朋友，笑翻全場！Sandy 最後補充：「不要給他麥克風，大家會無法下班喔」
吳宗憲放話要搶女兒Sandy主持棒。（圖／公視台語台提供）
呂文婉日前開心分享23歲學霸女兒Mareen通過律師高考，正式成為律師的喜訊，讓在民國99年離婚、恢復單身15年的她動念想找一個伴侶，她提出她的四大優點，包括「有厝、有錢、有囡、停經」。大方徵友。
身為兩季主持人，Sandy跟著參賽者、評審們精進台語，面對緊張的賽制她則說：「觀眾都在等這刻，看誰是最後總冠軍！選手們都太強了，能走到最後一步，過程真的挺曲折離奇」。浩子認為，《Talk Talk秀台語》身為台灣第一檔使用台語脫口秀的節目，一定要繼續播出才行，「我們要讓大家聽到台語的美好，用台語說出來的好笑段子，甚至之後還能有很多的延伸，可以的話我要繼續主持300季！」。
多年來都致力發展台語的「評審長」許效舜，觀察兩季選手發現第一季選手很認真，而第二季的選手更是將台語融入到生活中，「不管哪一季選手，平常多使用台語，一定都會在表演的時候增加故事的有趣性。台語太重要了 一起讓它變成生活中很重要的溝通方式」。許效舜喊話前兩季參賽者愈戰愈勇的繼續報名第三季，評審黃豪平則有新的想法，向製作單位喊話，看能不能在第三季時，他與許效舜加入戰況，各自帶隊進行PK、爭奪最終獎金。
