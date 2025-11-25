吳宗憲爆料！昔咻比嘟華3人狂追王婉霏 劉畊宏：我要了

綜藝天王吳宗憲與咻比嘟華成員小鐘、小馬合體，連袂上羅志祥、何美主持的中天綜合台《綜藝OK啦》，暢聊咻比嘟華成軍28年來的大小事，小馬透露自己是第1位成員：「我是幕後工作人員，《超級新人王》第1集錄影有參賽者沒來，製作人叫我去頂替，沒想到我居然過關了。」

《綜藝OK啦》 羅志祥（左起）、小馬、吳宗憲、小鐘、何美合照。（圖／中天綜合台提供）

比賽過程他得到吳宗憲賞識：「晉級後，每個禮拜都要去比賽，憲哥就說『我覺得你唱歌Ok，我想組團體，你來加入我們』，我3天後就辭職去找憲哥。」衝動的舉動讓吳宗憲超傻眼：「他過來跟我說『我辭職了，我要加入』，我說『這是4個人的團體，現在我只有你1個』。」 一旁的小馬忍不住笑回：「那時候年輕啊！後來我就先幫憲哥開車，有時候憲哥也會拉我去棚內當小助理。」

小鐘坦言自己曾對吳宗憲心生不滿：「因為那時候憲哥手上有8個節目，每次去宣傳，憲哥都不能去。」趁著節目他也向吳宗憲道歉：「那時候杰倫幫我們寫了〈世界末日〉，因為憲哥很忙，我們就先分配每個人要唱的部分，分到最後只給憲哥兩句，而且他的合音都是最低音，憲哥臉綠到說『這首歌是主打歌，我花錢拍MV，全部都是你們的鏡頭像話嗎』？後來就重新調到現在的版本。」

吳宗憲想起此事還是很氣：「我第一次看到我自己翻臉，他們的聲音把整首歌填的滿滿的，我唯一只唱前面開頭『嗚嗚嗚』，一句歌詞都沒有，我真的完全破防。」

《綜藝OK啦》 吳宗憲（左起）、小馬、小鐘暢聊咻比嘟華成軍28年來的大小事。（圖／中天綜合台提供）

小鐘也很感激吳宗憲給成員很多資源和機會：「憲哥幫我們出唱片，還帶我們去主持《Jacky Show》，讓我們有很好的收入，所以我現在很恨劉畊宏。」這話讓主持人相當不解，小鐘才解釋：「〈世界末日〉賣得很好，畊宏說『下一張會賣得更厲害，但這節目形象很差，繼續主持會影響唱片銷量』，我跟小馬覺得有道理，我們就集體去跟憲哥請辭。」

吳宗憲聽了也想不透他們當時怎麼會做這個決定：「以他們的酬勞來講，做一年，買房子的頭期款都有了。」但他也不諱言自己主持《Jacky Show》時經常被抨擊：「這是台灣唯一一個節目，來賓錄完影直接被警方抓走，譬如有藥頭來，你來Ok，但你不應該把你的貨帶來，所以那個節目我真的被抨擊的很厲害。」

《綜藝OK啦》 羅志祥（左起）、小馬、吳宗憲、小鐘、何美開心合照。（圖／中天綜合台提供）

吳宗憲還爆料小鐘、小馬及劉畊宏竟同時追求過同一個女生：「咻比嘟華裡面只有我是正人君子，有天錄影來了一個正妹，那個女生3個人在追，就是他們三個，那個女生就是王婉霏。」

小鐘一聽立馬還原當時狀況：「我們出外景要找人玩遊戲，發現這個女生超正的，我跟小馬想要認識她，結果畊宏看到就說『兄弟，這個我要了』！」小馬接著補充：「後來我們都有跟她留電話，有一次我打給婉霏，她一直不接，後來一接起來是畊宏，他說『你不要再打來，我們在看電影』。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《綜藝OK啦》。

