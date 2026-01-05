吳宗憲爭取 中央承諾三大紅包

針對立法院教文委員會於昨（五）日到宜蘭考察，在國民黨立委吳宗憲強力協調下，中央部會與宜蘭縣府面對面溝通，並於會後達成「三大具體承諾」，為宜蘭校園安全與體育發展爭取到實質進展。

吳宗憲表示，在期限屆滿前，他還會再持續找人事長討論執行細節，務必協助地方人力到位。吳宗憲強調，考察結束是責任的開始，他將緊盯教育部、運動部與行政院人事總處落實會議結論，讓這張「成績單」真正兌現為宜蘭鄉親的福祉。

承諾一：防災與校安經費，國教署盡力支持。針對縣府提出羅東國中等十六所易淹水學校急需的防水閘門與大型抽水機，以及全縣廿五所因多雨潮濕導致損壞、長青苔的危險跑道。教育部國教署現場具體承諾，針對上述急迫性需求「均會盡力支持」。吳宗憲強調，這是填補蘇澳分洪道完工前四年空窗期的救命錢，必須優先核定。

承諾二：體育館升級「多功能場館」，跨部會解決土地難題。針對外界討論是否拆除舊體育館的議題，吳宗憲正面回應：給宜蘭人一座最好的室內多功能場館，是朝野各黨派共同的共識。至於怎麼做？我們會選擇對鄉親最有利的方案。吳宗憲表示，宜蘭一年有超過二○○天都在下雨，是一座多雨的城市，鄉親與學童非常需要一個不受天候影響的運動場所。這座未來的場館，不只是體育用途，更要是「多功能場館」，類似小巨蛋的概念，能舉辦演唱會、跨年晚會等大型藝文活動，帶動地方休閒娛樂產業。

吳宗憲表示，考察會議中，就宜蘭運動公園體育館原地改建曾是議會和縣府共同討論的選項之一，但會中也有討論到利用國立宜蘭大學代管的「宜蘭市城南基地」興建全新的多功能體育館。

吳宗憲坦言，這項計畫確實會遇到很多困難，因為這不只是中央與地方的合作，更涉及教育部的高教司管土地、運動部的管場館的跨部會整合。「困難一定有，但我們有信心一一解決。」會議結論是，請教育部與運動部充分協調，解決土地權責問題，並訂出明確時間表：配合縣府於今年六月完成預算追加、目標年底前完成可行性評估，加速推動。

承諾三：縣府運動處人力缺口，人總壓線2/12給答案。針對宜蘭縣政府籌設「運動處」所面臨的十三名員額缺口，經吳宗憲及召委劉書彬、立委林沛祥、立委陳俊宇，及副議長陳漢鍾、縣議員林岳賢，與立法院顧問陳琬惠共同居中協調下，行政院人事總處簡稱人總，當場承諾，將於「二月十二日前」給予縣府具體回應。